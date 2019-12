A právě z regionu nejvyšších českých hor nakonec vzešel krajský vítěz, tedy hráč, jenž během třinácti kol nasbíral největší počet bodů.

Svoji hodnotnou cenu, včetně pivního sudu za výhru v Krkonoších, osobně převzal Marek Birke z Trutnova. Stalo se tak při slavnostním zakončení podzimní části Tip ligy v trutnovské restauraci Junior.

Povedlo se vám zvítězit v podzimní části fotbalové Tip ligy. Kdy jste začal věřit, že by to mohlo klapnout?

Ona je to samozřejmě otázka celkového vývoje celé soutěže. Dost často se pořadí měnilo. Dostal jsem se sice do vedení někde okolo osmého kola, ale ve vítězství jsem opravdu uvěřil až po zveřejnění výsledků závěrečného dějství.

Patříte k tradičním a dlouholetým soutěžícím?

Jednoznačně. V Tip lize jsme začal soutěžit už několik let zpátky. Troufnu si říct, že hraji od jejích začátků.

Znamená to tedy, že jste i velkým fotbalovým fanouškem? Co vůbec vy a kopaná?

Když jsem byl malej, fotbal jsem hrál, pouze ale na žákovské úrovni. Obecně jej ale sleduji, baví mě. Třeba v době olympijských her si cíleně beru volno a sport sleduji.

Součet bodů nejlepších soutěžících ze všech okresů vám dokonce zajistil hlavní cenu, jíž byla herní konzole Play-Station4. Co na tento předvánoční dárek říkáte?

Sice nepatřím k náruživým hráčům, přesto jsou ale podobné hry mým koníčkem. Proto jsem právě tuto cenu uvítal dost. Určitě ji využiji do maxima.

Kdo z ní měl vůbec ve vaší domácnosti největší radost?

Krabice je zatím pečlivě schována a reálně se doma objeví až pod stromečkem. Už teď ale mohu prozradit, že radost bude společná.

Podzim v Tip lize byl zakončen společným posezením nejúspěšnějších hráčů. Jak se vám večírek líbil a je podle vás dobře, že se soutěžící mohou takto potkávat?

Posezení bylo fajn. Myslím si, že je dobře, když se můžeme poznat a popovídat. Drtivá většina se mezi sebou nezná, což platí i pro mě. Osobně akci hodnotím pozitivně, i co se týče občerstvení byla na velmi solidní úrovni.