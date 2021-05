V okresním přeboru patří zkušený borec jednoznačně mezi nejlepší. Není tak žádným překvapením, že byl Tomáš Berger vybrán mezi nejlepší sportovce uplynulého roku.

Jak jste se vypořádal s velmi dlouhou koronavirovou pauzou?

Snažil jsem se udržovat alespoň běháním, ale možnost trénovat s týmem mně chyběla moc. Proto jsem rád, že tato dlouhá pauza se, doufejme, pomalu blíží ke svému konci.

Muži Lužan hráli historickou sezonu, kdy měli reálnou šanci zabojovat o medaili v okresním přeboru. Mrzí vás, že sezona byla ukončena?

Je to již druhá sezona za sebou, ve které jsme se po podzimu umístili do třetího místa, ale vinou pandemie nám nebylo umožněno tato umístění potvrdit i v jarní části sezony. Snažím se na to ale nemyslet a raději již vyhlížím přípravu před začátkem nové sezony, ve které budeme opět chtít hrát důstojnou roli.

Teď se už konečně udělalo pěkně, chodíte si alespoň v rámci platných rozvolnění zakopat?

Před třemi týdny jsme se v rámci možností začali scházet jednou týdně na trénink. S další vlnou rozvolňování budeme brzy přecházet na standardní dva tréninky v týdnu. Už i proto, že OFS Jičín nabízí týmům možnost odehrát během června čtyři přípravné zápasy. Tuto možnost jsme s klukama v Lužanech uvítali a už se těšíme na první zápas po delší době.

Vy máte za sebou pěkných pár sezon v krajském přeboru. Jak na to vzpomínáte?

Moje první zkušenosti s krajským fotbalem jsem nasál v mládežnických kategoriích Jičína, kam jsem jako žák odešel ze svého mateřského klubu. Po deseti letech strávených v Jičíně jsem necelé tři sezony hrál I. B třídu ve Staré Pace, na kterou rád vzpomínám. Jeden rok v I. A třídě a tři a půl roku v krajském přeboru je vizitka mého posledního a z osobního hlediska nejlepšího angažmá na krajské úrovni, a to v dresu Lázní Bělohrad, kde jsem mimo jiné zažil suverénní jízdu za postupem z I. A třídy zpět do krajského přeboru, měl příležitost na vlastní kůži několikrát okusit atmosféru derby mezi odvěkými rivaly z Hořic před více než 600 diváky. Především také poznat řadu přátel z řad hráčů, trenérů či fanoušků, se kterými jsem v kontaktu dodnes, i když už jsem více než tři roky pryč.

Porovnejte v krátkosti rozdíly mezi fotbalem v krajském přeboru a fotbalem na špici okresu.

Největší rozdíly spatřuji ani ne tak ve fotbalových schopnostech jako spíše v taktické vyspělosti a fyzické kondici hráčů. V krajském přeboru jsou přece jen kladeny vyšší nároky na tréninkovou docházku, což řadu kluků v dnešní uspěchané době bohužel odrazuje. Proto i v okresním přeboru z tohoto a nejrůznějších dalších důvodů hraje celá řada zajímavých hráčů. Jsem tudíž toho názoru, že téměř každý fotbalista, který je ochotný trénovat alespoň dvakrát týdně a zároveň pro udržení kondice dělá i něco navíc, má reálnou možnost se poprat o místo ve vyšších soutěžích.

Bude mít pauza nějaké následky? Jak to vidíte s příští sezonou?

Z vlastní zkušenosti věřím, že ten, kdo hraje fotbal nebo provozuje jakýkoliv jiný sport řadu let a je tudíž navyklý na nějaký pravidelný rytmus, se ke svému sportu opět vrátí. Větší riziko vidím u dětí, které si svůj vztah ke sportu teprve vytváří. Pro udržitelnost amatérského fotbalu bude ovšem zcela zásadní, aby se především tito začínající hráči po dlouhé pauze k fotbalu opět vrátili. My v Lužanech bychom chtěli nadále hrát tak, abychom z fotbalu měli radost jak my hráči, tak i fanoušci, kteří nás v hojném počtu podporují nejen na domácích, ale i na venkovních zápasech.

(-n-)