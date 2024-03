„Zápas to byl hodně těžký a vyrovnaný. My jsme si vytvořili o něco více šancí, ale neproměnili jsme je a tak jsme se na konci strachovali o výsledek. Slavia nás v závěru hodně zatlačila, naštěstí jsme to ustáli,“ zhodnotil nedělní šlágr Kypr.

Jeho chvíle přišla těsně před poločasem, kdy využil zaváhání hostujícího obránce.

„Odkop od naši branky si stoper Slavie zpracoval, chtěl míč vrátit na brankáře, ale přihrávka neměla razanci, takže jsem ji vystihl a přehodil gólmana, protože byl hodně venku. Mám radost z toho, jak dobře jsem to trefil,“ popsal rozhodující moment utkání útočník Železnice.

Kanonýr Hrubý ve formě a Kostelec na startu jara šlape. Na obzoru velký šlágr

Celek z Jičínska prožil vítězný vstup do druhé poloviny sezony. Na dvojici Vysoká nad Labem, Kostelec nad Orlicí ztrácí dva bodíky, ale má zápas k dobru. A právě na hřišti kosteleckých fotbalistů se představí už v sobotu od 15 hodin v taháku 19. kola. Dát si bude muset pozor především na kanonýra Vítězslava Hrubého, který vévodí tabulce střelců (23 zásahů).

Na podzim se ve vzájemném duelu z výhry radovala Železnice, která loňského účastníka krajského přeboru přejela 5:1.

„Od zápasu v Kostelci očekávám asi to stejné jako teď. Velmi silný soupeř, čeká nás další těžká prověrka. Pokud chceme uspět, musíme všichni do jednoho podat nadstandardní výkon,“ má jasno Kypr.

Železnice - Slavia HK B 1:0

Fakta - branka: 43. Kypr. Rozhodčí: Kuric - Janota, Klement. ŽK: 4:4. Diváci: 272. Poločas: 1:0.

TJ Sokol Železnice: Puš - Mestický (71. F. Burgert), Starý, Kracík, Odvárko - Šťastný - Klouza, Míka, Miler (57. Haken), Barták (71. Bucek) - Kypr (75. Beránek).

FC Slavia Hradec Králové B: Novák - Holý (77. Hrnčíř), M. Václavíček, Poláček - Mader (45. Kováčik),Pulkrábek - Sás (70. D. Václavíček), Jalový (58. Šmied), D. Melichárek, F. Melichárek - Pečenka.

Hodnocení trenérů

Vladimír Blažej (Železnice): „Úspěšný start do těžkého března, týmu vyslovuji poděkování. Hrálo se poměrně ostré utkání, které jsme mohli několikrát dříve rozhodnout. Od našeho posledního střídání jsme zpomalili a Slávie nás v závěru přitlačila. V těchto chvílích jsme se mohli spolehnout na naši defenzivu, přežili jsme i dramatické čtyřminutové nastavení. Pokřtili jsme úspěšně nové dresy, skvělá byla návštěva cca 300 diváků.“

Jaroslav Šlégr (Slavia HK B): „Zápas byl střetem dvou diametrálně rozdílných stylů a pohledů na fotbal. Pro naše mladé mužstvo zkušenost k nezaplacení s jakých stylem je potřeba se také v dospělém fotbale umět vyrovnat. Zajímala by mě statistika počtu přihrávek domácích po zemi. Tím ale nesnižuji jejich výkon, my jsme měli předvést víc "našeho" fotbalu, domácí potrestali naši chybu a vyhráli zaslouženě. Jejich odhodlání postoupit do kraje je obdivuhodné. My se naopak chceme pořád primárně soustředit na rozvoj mladých hráčů.“

Další výsledky 18. kola

Vysoká nad Labem – Kunčice 4:2 (2:2). Branky: Mikušík, M. Ujec, vlastní (Gazdík), Kosař – Hach, Včelák z pen. Třebechovice pod Orebem – Kostelec nad Orlicí 0:3 (0:1). Branky: V. Hrubý 2 (1 z pen.), L. Říha. Stěžery – Nový Bydžov B 1:4 (1:2). Branky: Halberštát – D. Průcha, F. Horák, T. Vaněk, Kožíšek. Trutnov B – Roudnice 0:1 (0:1). Branka: J. Černý z pen. Nový Hradec Králové – Třebeš B 4:1 (2:1). Branky: T. Matějka 2, Karmín, P. Novák – Konečný. Broumov – Vrchlabí 1:2 (0:2). Branky: Kotyza – Žďárský, M. Hawel. Nové Město nad Metují – Miletín 8:0 (4:0). Branky: Ťokan 2, I. Lelek 2, M. Křovák 2, Čerenkov z pen., J. Novák.