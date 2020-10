Dva roky. Před touto dobou psal Petr Špaček jako předseda fotbalových Živanic otevřený dopis, ve kterém třetí nejvyšší soutěž označil za žumpu. Kritizoval poměry v ČFL, zázemí klubů i výkony rozhodčích.

A později byl dokonce za své názory vyloučen z Fotbalové asociace. Teď sleduje události, které začaly pátečním zásahem v sídle FAČRa na dalších místech.

Jak jste reagoval na zprávu o razii na Strahově a zadržení místopředsedy Romana Berbra a dalších osob?

Řeknu vám, že to pro mě bylo velké překvapení. Shodou okolností jsem minulý týden napsal dopis, už jako občan, protože členem Fotbalové asociace už nejsem, když mě vyloučili. Chtěl jsem ho tento týden předat sdělovacím prostředkům, ale v pátek mě s razií předběhli. To byla asi pro všechny rána z čistého nebe. Potěšilo mě, že se to konečně hnulo. Jenže je to strašná chobotnice, sice ochromená, ale chapadla ještě nejsou useknutá tak, aby chcípla. Teď budeme doufat, že se to podaří dotáhnout do zdárného konce. Věřím vyšetřovacím orgánům, jde o fotbal. Je to dva roky, kdy jsem si stěžoval a dával podněty, ale od té doby se to jenom zhoršilo.

Že jste upozorňoval na něco, co se teď ukázalo a bude se vyšetřovat, je pro vás alespoň určitou satisfakcí?

Vnímám to jako satisfakci, ale vnímám to především tak, že ti lidé nemají sebereflexi. Předseda FAČR pan Malík je prý překvapen. Na svazu mě lustroval a říkal mi, jak si můžu něco takového dovolit. Na podněty, které jsem tam poslal, mi nikdo ani neodpověděl. Nikdo se tím nechtěl zabývat. Všichni, kdo o tom věděli, měli dát funkce k dispozici. Včetně pana Chovance, který tam byl jako trafikant naprosto k ničemu. Nechci, aby se omluvili mně, ale těm klukům na hřišti. Zažil jsem několik vážných zranění, kterým se rozhodčí ještě vysmívali a nedokázali uchránit hráče před zraněním. Jsou to amatéři, Kakrda potom rok nehrál, byl na kontrolce a přišel o zaměstnání. To nikoho nezajímalo, měli z toho srandu. Klukům ať se omluví. Nejenom našim, ale to se dělo i na jiných hřištích. Tuto sezonu v ČFL (skupina B), co se zatím odehrálo, považuji za neregulérní. Z toho důvodu, jak do toho vstupovali rozhodčí.

Mluví se především o Vyšehradu, se kterým jste v ČFL hráli. Ve vzájemných zápasech se to nějak projevilo?

Nepotkávali jsme se tak často. Vyšehrad byl podporován, ale ne zase tolik viditelně. Při první příležitosti proti nám kopali penaltu. Nebylo to takové jako v jiných zápasech, kdy byly duely jasně tendenčně řízené proti Živanicím. Navíc se podívejte, kolik Živanice dostaly žlutých karet, za které se platí. A kolik penalt se proti nám kope. Jednoznačně nám dávají najevo, že tam Živanice nechtějí. Nejradši hrajeme proti béčkům. Sice často nevíme, kolik tam bude hráčů z áčka… Ale většinou přijedou mladí rozhodčí, kteří si možná naivně myslí, že pokud budou pískat dobře, tak se mohu dostat do vyšších soutěží. Tam je to většinou ještě o fotbale.

Když jste v úvodu zmiňoval dopis, tím jste chtěl reagovat i na poslední odehraný zápas Živanice – Velvary?

Ano, to se týkalo i tohoto utkání, i když jsem to zevšeobecnil. Jde i o nesmyslné pokuty. Právě po tomto utkání jsme dostali pokutu 30 000 korun za nedostatečnou pořadatelskou službu, i když tam kromě pořadatelů žádní diváci nebyli. Vyloučili nám Langra po druhé žluté kartě, přesto dostal stopku na pět zápasů. Přitom třeba, když v utkání sparťanského béčka hráč udeřil soupeře pěstí, tak dostal šest zápasů. Znovu jsme dostali i pokutu za chybějící mládež, kterou přesto máme. Stejně nám řeknou, že nám přípravky neuznají. Místo toho, aby se fotbalu snažili pomoct, zvlášť v této složité době, tak se jen smějí a vybírají pokuty.

Co se tady událo v tomto zmiňovaném utkání?

Rozhodčí hrubě ovlivňovali zápas, bavím se o hlavním a asistentovi 1. V sedmé minutě nám rozhodčí neuznal regulérní gól kvůli faulu na brankáře, který v žádném případě nemohl být. Až když byl gól, tak to zpětně odpískal. Stejně potom i penaltu, která nebyla. Řezal nás jako koně. Pak nám v devadesáté minutě vyloučí po druhé žluté kartě Langra, který pak dostane pět zápasů.

Co by měla současná kauza znamenat pro fotbal do budoucna?

Doufám, že se fotbal očistí a z fotbalové asociace se stane to, čím by měla být. Tedy servisní organizací pro všechny týmy od profesionálních až po poslední týmy na okresech. Točí se tam velké peníze a nikdo se oddílům nesnaží pomoci. Uškodit naopak umí. Ale jak říkám, netýká se to jen Živanic, ale i dalších klubů. Stejně tak se to netýká všech rozhodčích a delegátů. Doufám, že je šance nastavit fotbal tak, aby fungoval dobře. Ale nejde jen o těchto dvacet lidí, ale i další, kteří o ničem nechtěli slyšet.