Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou /FOTOGALERIE/ - Čtvrtý Galavečer Královéhradeckého KFS hostil Rychnov nad Kněžnou. Oceněni byli jednotlivci, kluby, obce či města ve čtrnácti kategoriích.

V pořadí již čtvrtý Galavečer Královéhradeckého krajského fotbalového svazu hostil v pátek 24. ledna Rychnov nad Kněžnou. V sále Pelclova divadla byli během slavnostního večera vyhlášeni a oceněni jednotlivci, kluby, města i obce za přínos a podporu fotbalu na regionální úrovni.

„Z galavečera mám dobrý pocit. Zase jsme se posunuli o kus dál. Když si vzpomenu na začátky před čtyřmi lety, kdy jsme vše dělali na amatérské bázi, v současné době už má tato akce úplně jinou společenskou úroveň. Už teď se těším napřesrok do Hradce Králové," uvedl předseda KFS Václav Andrejs, který celý večer zahájil společně s Janem Skořepou, starostou Rychnova nad Kněžnou.

Mezi řadou hostů nechyběl hradecký primátor Zdeněk Fink, který na závěr pozval všechny zúčastněné příští rok do Hradce Králové, či senátor Miroslav Antl, jehož nadační fond se stal partnerem Junior ceny KFS 2013.

O vysoké úrovni akce se pochvalně vyjádřil Otakar Mestek, ředitel oddělení neprofesionálního fotbalu FAČR.

„Je to úžasná záležitost. Na Fotbalové asociaci ČR děláme podobný večer pro celou republiku. Má již čtrnáctiletou tradici. Jsem moc rád, že se našly krajské fotbalové svazy, a královéhradecký byl první, které na to navázaly, rozšířily ocenění o místní ankety, jako jsou fotbaloví starostové, města či obce. Ale nejdůležitější je myšlenka propagovat a poděkovat všem, kteří se celoživotně podílejí na rozvoji fotbalu v kraji," uvedl Mestek a vypíchl, jakým fenoménem fotbal pořád zůstává.

„Kdyby takových večerů bylo v republice čtrnáct každý rok, tak jsem přesvědčen, že fotbal půjde nahoru. Byli tady starostové měst, senátoři… Všichni by viděli, jakým fotbal je fenoménem a jakou má společenskou sílu," dodal.

Na rychnovském galavečeru bylo vyhlášeno celkem čtrnáct kategorií. Prestižní Cenu Jana Modřického za celoživotní přínos fotbalu v kraji obdrželi: Petr Možný (Broumov), Jaroslav Brandýský (Hradec Králové), Josef Podolský (Rychnov n. K.), Ludvík Kaválek (Červený Kostelec) a in memoriam Miloš Jón.

Cenu Fair play získali Jaroslav Řeháček (SK Jičín), Marcel Rýdlo mladší (Jiskra Česká Skalice), Filip Stieber (Spartak Rychnov n. K.), Pavel Novák (SK Čechie Hlušice) a Tomáš Hrabík (FK Chlumec nad Cidlinou, RMSK Cidlina).

Fotbalovými obcemi roku se staly Albrechtice nad Orlicí a Bílá Třemešná. Titul Fotbalový starosta si za uplynulý rok odnesli Ladislav Kubíček (Solnice), Ivan Adamec (Trutnov) a Jana Rejlová (Roudnice).

K ceně mládežnického Bombera roku se s 32 brankami prostřílel Tomáš Doleček z Týniště nad Orlicí. Nejkrásnější gól roku vstřelil jičínský kanonýr Michael Vacek.

Pro ocenění a potlesk si dále došli i nejlepší trenéři, rozhodčí, vyhlášeny byly i Zvláštní ceny Fotbalu v kraji a Královéhradeckého KFS.

Elitní jedenáctku krajského přeboru za sezonu 2012/13 vybral Deník, který byl mediálním partnerem galavečera. A fotbalisty symbolicky ocenil jedenáctkou Votrok.

Převzali ocenění

Cena Jana Modřického 2013: Petr Možný (Broumov), Jaroslav Brandýský (Hradec Král.), Josef Podolský (Rychnov n. K.), Ludvík Kaválek (Červený Kostelec), Miloš Jón in memoriam



Junior cena 2013 (práce v kategoriích přípravek a v malých formách fotbalu): TJ Sokol Roudnice, SK Jičín, Baník Vamberk



Junior Bomber 2013: Tomáš Doleček (SK Týniště n. O.)



Fotbalová obec roku 2013: Bílá Třemešná (OFS Trutnov), Albrechtice nad Orlicí (OFS Rychnov nad Kněžnou)



Fotbalový starosta roku 2013: Ladislav Kubíček (město Solnice), Ivan Adamec (město Trutnov), Jana Rejlová (obec Roudnice)



Trenéři dospělých 2013: Petr Mrkvička (Sokol Třebeš), Jan Kraus (SK Převýšov, FK Chlumec nad Cidlinou), Jaroslav Matějka (SK Jičín)



Trenéři mládeže 2013: David Klapka (Sokol Roudnice), Pavel Gašpar (TJ Rudník), Milan Frýda (Olympia Hradec Král.)



Rozhodčí 2013: Karel Medlík, Radek Kalaš



Rozhodčí 2013 do 21 let: Jiří Erlebach, Lukáš Šlezinger



Cena Fair play 2013: Jaroslav Řeháček (SK Jičín), Marcel Rýdlo mladší (Jiskra Česká Skalice), Filip Stieber (Spartak Rychnov n. K.), Pavel Novák (SK Čechie Hlušice), Tomáš Hrabík (FK Chlumec nad Cidlinou, RMSK Cidlina)



Zvláštní cena Fotbalu v kraji 2013: Lubomír Douděra; pořadatelé utkání Rychnov n. K. vs. Sparta Praha „40", kteří výtěžek věnovali na charitativní účely



Zvláštní cena KFS 2013: Memoriál Hýni Horáka pořádaný FK Černilov jako vzpomínka na tragicky zesnulého mladého fotbalistu



Gól roku 2013: Michael Vacek (SK Jičín)



Nejlepší jedenáctka roku podle Deníku – sezona 2012/13 (za jménem počet nominací do sestavy kola krajského přeboru): Jaroslav Klofanda (Jaroměř) 5, Vlastimil Voženílek (Týniště n. O.) 5, Filip Hruška (Olympia Hradec) 5, Michal Kamitz (Trutnov) 6, Martin Diviš (Česká Skalice) 6, Martin Merganc (Týniště n. O.) 6, Jan Čech (Trutnov) 6, Tomáš Haken (Jičín) 7, Martin Škoda (Jaroměř) 7, Miroslav Rychecký (L. Bělohrad) 7, Martin Vít (Červený Kostelec) 10



Nejlepší hráč sezony: Martin Vít (Červený Kostelec)