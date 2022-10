Hradec Králové B – Chlumec nad Cidlinou 3:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „První poločas jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem než 1:0. Na druhou stranu nás jednou skvěle podržel Vízek, což bylo pro vývoj strašně důležité. Ve druhé půli nás soupeř zatlačil a měl nějaké příležitosti, nicméně gól nedal. My naopak zápas završili dalšími dvěma trefami a i kvůli tomu jsme si vyhrát zasloužili.“

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Stav našeho kádru není ideální. Chyběli Labík, Veselka, Řezníček, navíc v první půli musel odstoupit Zukal. Když k tomu přičteme únavu z MOL Cupu, kterou jsme rozběhali až ve druhé půli, tak to jsou jedny z důvodů porážky. Po změně stran se náš výkon zlepšil, ze standardek jsme si vytvořili řadu šancí, ale do branky jsme míč nedostali. Naopak domácí nás potrestali do otevřené obrany. Prohra 0:3 je krutá.“

DIVIZE, skupina C

Dvůr Králové nad Labem – Trutnov 2:1

František Šturma, trenér Dvora: „V důležitém utkání ukázal celý tým dobrý charakter. Hráli jsme po celých devadesát minut ve velkém nasazení. Z první akce jsme si nechali dát hloupý gól. Naštěstí jsme na vyrovnání nečekali dlouho. Zdálo se mi, že jsme na tom kondičně lépe a po pauze přišly šance. V 67. minutě se nám konečně podařilo skórovat. Hráče musím pochválit, budu rád, když takové pojetí hry a nasazení přenesou do dalších utkání. Podkrkonošské El Clásico je zdárně za námi.“

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Vstřelili jsme rychlý gól, nejsem si ale úplně jistý, jestli nám pomohl, nebo naopak uškodil. Soupeř dokázal poměrně brzy vyrovnat a potom už utkání možná směřovalo k tomu, že takhle i skončí. Myslím, že herně to z naší strany není o tolik horší než na začátku sezony, kdy jsme vyhrávali. Jenže děláme chyby, které jsme dřív nedělali, a soupeři nám je logicky trestají. Ve výsledku nás soupeř srdíčkem přetlačil a vyhrál.“

Nový Bydžov – Čáslav 3:0

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Kluky musím pochválit, na těžkém terénu se mnohem lépe pohybovali. V prvním poločase bylo otázkou, jestli gól vstřelíme nebo ne. Trochu mě mrzelo, že jsme ho nedali, protože jsme měli tři čtyři vyložené šance. Naštěstí se nám to nevymstilo. Po přestávce jsme v kvalitním výkonu pokračovali a konečně jsme to přetavili v zasloužené góly. Vítězství bylo dílem kolektivu. Nerozhodila nás ani vynucená předzápasová změna, tým se s tím vypořádal velmi dobře, na hřišti byli skuteční válečníci a Čáslav jsme přehráli i kombinačně.“

Velké Hamry – Náchod 1:1

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Do Velkých Hamrů jsme odjížděli v nezáviděníhodné situaci. Potřebujeme se pokoušet o bodový zisk, ať jde o jakéhokoli soupeře. Od začátku jsme hráli nejkvalitněji v podzimní části. Naši útočníci šli třikrát sami na brankáře, ale tyto situace vyřešili špatně, i když poslední samostatný únik byl jasný faul v pokutovém území bez odezvy hlavního rozhodčího. V závěru jsme museli střídat zraněného Petříka a nastavený čas je už jen obe-hraná písnička. Inkasovali jsme zřejmě z posledního trestného kopu. Prvně v životě prožívám velké množství zpackaných závěrů v nastaveném čase.“