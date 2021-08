Fotbaloví fanoušci, a zvlášť ti hradečtí, si ho dobře pamatují. Na půlce nakopl motorku, a když dostal dobrý balón, už ho nikdo nechytil. Rychlonohý útočník František Koubek zažil nejlepší roky právě v Hradci Králové, kde v 90. letech patřil k obávaným útočníkům.

Dokonce držel jeden primát – třináct let byl posledním fotbalistou, který v dresu Votroků vstřelil hattrick v první lize. V březnu roku 1999 třemi góly sestřelil Karvinou (3:0). Až v dubnu 2012 předvedl stejný kousek Vojtěch Štěpán na Slovácku (3:0). Oba teď čekají na svého následovníka.

„V Hradci to bylo moje nejlepší fotbalové období,“ vzpomínal jednapadesátiletý Koubek, jenž se zkraje srpna objevil na charitativním utkání v Libčanech.

V DIVIZI. Ještě po čtyřicítce František Koubek (vlevo) proháněl soupeře v dresu FK Kunice.Zdroj: DeníkUŽ JEN MALÝ FOTBAL: Fotbal hrál František Koubek dlouho. Ještě po čtyřicítce v dresu tehdy divizních Kunic utíkal o generaci mladším protihráčům.

„V Kunicích jsme měli dobrý tým. Byl jsem tam i zaměstnaný. Jsem tam sice pořád registrovaný, ale velký fotbal už nehraju,“ pověděl někdejší hráč Žižkova, Blšan, Zlína či Mostu. „Naposledy jsem ho hrál snad před dvěma lety, tedy kromě exhibic, byl jsem si kopnout za starou gardu Slavie a teď v Libčanech,“ dodal Koubek, jenž si občas zahraje ještě malý fotbal. „V Praze hraju hanspaulku.“

STOVKU ZA STOVKU: Svého času byl Koubek nadpozemsky rychlý. Za kolik by dnes dal stovku? „Jéžiš, to nevím. Možná kdybyste mi dal stovku, tak bych to uběhl,“ rozesmál si při rozhovoru. „Tehdy za trenéra Hřebíka, když trénoval v Hradci, tak nás měřili, ale žádný čas si nepamatuji,“ doplnil.

Koubkovu rychlost glosoval bývalý spoluhráč z Hradce Aleš Javůrek. „Franta byl tak rychlý, že když jsme běhali okruhy na škvárovém ovále v Malšovicích, tak byl jediným hráčem, který si viděl na záda,“ řekl pobaveně Javůrek.

Koubek nyní žije v Praze, kde i pracuje. V Kunicích, kde dříve dělal správce areálu, fotbal spadl na krajskou úroveň a hráči se rozprchli. „Kamarád má v centru Prahy podnik s občerstvením, tak mu dělám provozního,“ řekl ke své obživě.

Matěj Koubek hraje v BohemiansZdroj: archivSYN MATĚJ HRAJE LIGU: Ve stopách Františka Koubka jde jeho jednadvacetiletý syn Matěj, který už přidal do rodinné sbírky další ligové starty, momentálně jich má na kontě 14 a jeden gól.

„Teď se vrátil do Bohemky, Je v kádru, občas naskočí. Předtím byl v Jihlavě a loni v Ústí nad Labem. Jeho zápasy sleduji,“ uvedl Koubek starší, který má zatím navrch, v lize odehrál 141 zápasů a vstřelil 22 gólů, z toho 16 v Hradci. A vyzkoušel si i zahraniční angažmá v korejském FC Soul.

Synátor, který je také útočník, má tedy co dělat. Typově je ale jiný. Rychlost po otci prý nezdědil. „Na hřišti je to typická devítka. Když byl malý, tak rychlý byl, ale pak brzy vyrostl a rychlost trochu ztratil. Je o hlavu vyšší než já. Asi tam jsou nějaké geny po tchánovi.“

SLABOST PRO HRADEC: Díky synovi také František Koubek v minulé sezoně zavítal do Hradce. „Když Matěj hrál za Ústí nad Labem, tak jsem byl dvakrát na Malšáku. Potkal jsem se tam s Ríšou Juklem, bavili jsme se a jsem rád, že za dva roky bude v Hradci nový stadion,“ řekl.

Pro Hradec má Koubek slabost. „Na Hradec nedám dopustit. Bylo to moje nejlepší fotbalové období. Měli jsme skvělou partu. Dařilo se nám i fotbalově. I kluka Matěje jsme počali tam, takže dá se říct, že to je Hradečák,“ usmál se Koubek, který má ještě dceru Báru. „Hrála basket, ale už toho nechala. Dodělala vysokou školu, má práci a svůj život.“

Na dětech člověk nejvíc pozná, jak život rychle uhání. „Právě jsme si říkali s Míšou Šmardou a dalšími kluky, jak to letí. Ještě nedávno jsme naše děti tahali za ruce v kočárku, jezdili s nimi na koupaliště, navštěvovali se a teď jim je dvacet či pětadvacet. Ale to je život,“ uzavřel s úsměvem František Koubek, který ale jako by nestárnul. Určitě by ještě utekl i daleko mladším fotbalistům.

František Koubek

Narozen: 6. listopadu 1969, Strakonice.

Bývalý fotbalista, který v první lize odehrál 141 zápasů a vstřelil 22 branek.

Kluby: Milevsko, Sparta Praha B, Brandýs nad Labem, 1993–1995: Hradec Králové, 1995–1996: V. Žižkov, 1997–1999: Hradec Králové, 1999: Blšany, 2000–2001: FC Soul (J. Korea), 2002: Blšany, 2003: Zlín, 2003–2004: Most, 2005–2010: SC Amaliendorf (Německo). Od roku 2010 hrál za FK Kunice.