O výsledku jste rozhodli už v první půli, vy sám jste se trefil dvakrát, můžete branky popsat?

Za dvě branky jsem neskutečně rád a doufám, že se mi bude dařit i nadále. Na první gól mi nahrál Adam Nasikovský, který krásně navedl míč a já střílel mojí slabší nohou do protipohybu gólmana. Druhý jsem vstřelil díky dobrému odrazu míče, jenž vyrazil brankář a z voleje jsem to trefil k pravé tyči.

Pomohla vám v utkání kvalitní zimní příprava, kterou máte za sebou?

Celou zimní přípravu jsme makali na sto procent. Je na nás vidět, že do toho dáváme všechno a chceme se posunout dál.

S jakými ambicemi jste vstoupili do druhé poloviny sezony?

Vstoupili jsme se stejným cílem - vyhrávat a hlavně udržet se v horních patrech tabulky jako v první polovině sezony.

Na céčko Chlumce ztrácíte pořád sedm bodů, jak těžké bude tohle manko smazat?

Ztráta sedmi bodů nás velice mrzí. Některé zápasy jsme nezvládli tak, jak bychom chtěli, ale uděláme vše pro to, abychom ztrátu snížili, smazali.

Kde vidíte hlavní sílu současného kopidlenského kádru?

Dokážeme na protihráče vyvinout tlak, následkem toho soupeř začne dělat chyby, které trestáme.

Vy jste v minulosti působil v Mladé Boleslavi, co vám to dalo do života, jak na tuhle etapu vzpomínáte?

Vzpomínám na to velice hezky. Díky působení v Mladé Boleslavi jsem získal spoustu fotbalových zkušeností a dobrých přátel. Velkým přínosem bylo soupeření proti silným týmům, jakými jsou Sparta, Slavie, Ostrava a další… Potom bohužel přišlo dlouhodobé zranění a musel jsem klub opustit.

Je vám pořád teprve 19 let, jaké jsou vaše osobní fotbalové cíle?

To je pravda, ale abych řekl pravdu, v Kopidlně jsem šťastný. Byl bych moc rád, kdybych si někdy mohl zahrát vyšší soutěž, ale cíl tady je jasný. Vyhrát a postoupit do I. A třídy.

Hrajícím trenérem je bývalý exligový fotbalista Tomáš Sedláček, jaký je a předává vám hodně zkušeností?

Tomáš je náš takový fotbalový táta. Ve všem se nám snaží pomoct a táhne náš tým dopředu. V zápase dokáže skvěle podržet míč a zklidnit hru.

Jaká je vaše role na hřišti?

Hraji spíše defenzivního záložníka. Mým úkolem je pomáhat stoperům a rozdávat míče krajním záložníkům.

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Rád trávím čas se svojí přítelkyní a s naším pejskem. Chodím na ryby a ve volném čase hraju počítačové hry.