Hradec Králové – Pod „lízátky" vládne napětí. Nad diagnózou pochroumaného kolena záložníka Filipa Klapky visí stále otazník.

Fotbalová příprava: MFK Chrudim - FC Hradec Králové. | Foto: Lubomír Douděra

Jedenatřicetiletý fotbalista prvoligového Hradce Králové utrpěl zranění při generálce na start Gambrinus ligy proti HFK Olomouc. Výsledky vyšetření magnetickou rezonancí však dosud nejsou známy. „Nakonec bychom se je měli dozvědět až ve středu," prozradila Deníku hradecká opora.

Klapka s nepříjemným zraněním stejného kolena laboroval už na začátku jarní části, kdy sice asistoval při výhře nad Spartou, ale vítězství 1:0 bylo vykoupeno krutě. Záložník si vyslechl nepříjemný verdikt: přetržené vazy a dlouhá stopka. Na jaře se tak na hřiště už nepodíval.

Podobně zlé by to ale tentokrát být snad nemělo. Vazy by podle prvních zpráv měly být v pořádku.