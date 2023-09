Kopidlno proti celku z Trutnovska dominovalo od samého začátku a o své výhře rozhodlo třemi brankami do poločasu. „Z pohledu tabulky jasný zápas. My jsme však nechtěli nic podcenit a už vůbec ne se přizpůsobit jejich hře. Jsme rádi, že se to povedlo,“ řekl k zápasu Klaban.

Ten dva góly stihl do poločasu, hattrick zkompletoval v závěru. „Nejhezčí byla asi druhá branka. Brácha mě našel krásným pasem za obranu, následně jsem udělal kličku gólmanovi soupeře a dával jsem do prázdné,“ popsal Klaban, jenž pochází z fotbalové rodiny.

V tabulce střelců se po víkendovém třígólovém odpoledni posunul s osmi zásahy na třetí místo I. B třídy, když před ním jsou Pavel Vysuček ze Skřivan a Ladislav Schovanec z Kosiček. „Branek mohlo být o dost víc, šancí jsem měl dost, ale jinak jsem samozřejmě spokojený.“

Aby ne, Kopidlno vévodí tabulce s 19 body a luxusním skóre 31:6, tím se nemůže pyšnit žádný jiný tým soutěže. „Chceme hrát fotbal s napadáním už od soupeřova vápna. Zatím se nám soky daří fyzicky přehrávat,“ pochvaluje si Klaban. Všichni věří, že výsledková i herní pohoda bude pokračovat. „Trenér nám říkal, že do čela už nikoho nepustíme, postup je náš předsezónní cíl,“ směje se kopidlnský kanonýr.

Tým z Jičínska vede exligista Tomáš Sedláček, který plní funkci hrajícího trenéra. „Tomáš nás posunul hlavně po taktické stránce. Řekl bych, že máme nejsilnější tým za dobu, co hraji. Na druhou stranu je i dost hráčů na marodce, ale s tím si musíme poradit,“ má jasno Klaban. A kde vidí hlavní přednosti týmu? „Jsme hodně ofenzivní s výborným středem hřiště,“ usmívá se.

Velkou podporu mají fotbalisté Kopidlna i od fanoušků. Na poslední domácí zápas jich přišlo 273! „Hraje se nám před nimi skvěle. Chceme tady být stoprocentní,“ říká Klaban.

Už v neděli nabídne áčková skupina I. B třídy opravdový šlágr. Kopidlno se představí na hřišti druhého Chlumce C. „Prý mají hodně mladý tým, takže budou určitě hodně běhaví, ale to my jsme taky. Rozdáme si to pěkně na férovku,“ těší se Klaban.