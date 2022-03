Na podzim jste nasázel v I. B třídy devatenáct branek. Panuje s tímto číslem spokojenost?

Abych řekl pravdu, tak jsem nečekal, že dám za polovinu soutěže tolik branek, takže spokojený jsem nadmíru.

Jaký cíl v počtu vstřelených branek si dáváte po odehrání všech kol?

Dlouhodobý cíl si nedávám, ale nastupuji do každého zápasu s přesvědčením, že branku vstřelím a pomůžu týmu. Upletl jsem si na sebe bič a vím, že se ode mne ty góly očekávají. Když vyjdu gólově naprázdno, tak to nenesu dobře.

Utkvěl vám v paměti nějaký podzimní gól?

Jeden bych rozhodně zmínil, ale nebyl můj. Vzpomínám na gól Kuby Tanečka proti Miletínu, kdy trefil volej z rohu nechytatelně do šibenice. Věřím, že takový gól dá fotbalista jednou za život a tam fotbalové srdíčko doopravdy zaplesalo.

Jste rozený střelec, dělají si z vás spoluhráči někdy srandu, když zahodíte tutovku?

My máme v kabině veselo pořád, ale je pravda, že když se nad tím zamyslím, tak mně někdy kluci připomenou můj úplně první zápas za Starou Paku. Byl to přátelák a tam jsem spálil snad každou šanci, co se spálit dala. Až ke konci zápasu jsem se dokázal prosadit, a to se štěstím o tyčku. Aspoň že to tam spadlo (směje se).

Po podzimu jste jako nováček soutěže na čtvrtém místě tabulky, jaké jsou ve Staré Pace cíle pro jaro?

Určitě bychom chtěli pokračovat ve výkonech z podzimu a pokusit se udržet v první pětce I.B třídy. Kdyby se podařilo atakovat první trojku, tak by to bylo skvělé.

Máte ještě ambice si zahrát vyšší soutěž?

Už jsem si vyšší soutěže zahrál a nějaký tým taky procestoval. Ve Staré Pace jsem spokojený a zaječí úmysly určitě nemám. Bydlím v Nové Pace, takže jsem prakticky doma.

Je nějaký oblíbený tým, na který si věříte, že mu branku téměř vždy vstřelíte?

Oblíbený tým nemám, ale občas se hecuji s gólmany, co znám. Když jim dokážu dát gól, je to o to sladší.

Co máte na fotbale ze všeho nejraději?

Fotbal hraji celý život a díky němu jsem poznal spoustu lidí. Mam rád tu uvolněnou atmosféru, když přijdete na trénink, potkáte se s kamarády, uděláte si ze sebe srandu a pak přemýšlíte, jak toho druhého v závěrečném fotbálku porazíte.