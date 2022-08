Zajímavý duel se hrál ve Velichovkách, kam zamířil Černilov, který ještě v předchozí sezoně kopal krajský přebor. Na hřišti čtvrtého nováčka soutěže nakonec potvrdil roli favorita a vyhrál 2:0. „Bylo jasné, že zápas bude o tom, kdo dá první gól, ten dal bohužel po naší chybě Černilov. Kvalitnímu týmu hostů gratuluji k vítězství, my se musíme soustředit na další těžké zápasy,“ uvedl trenér Velichovek Jiří Lebedinský.

Nejlepším střelcem kola se stal Jan Plšek. Posila Českého Meziříčí řádila v Malšově Lhotě. Při výhře 10:3 vstřelil odchovanec Náchoda hned šest branek! „Do soutěže jsme vstoupili katastrofálně, naprosto jsme selhali v defenzivní činnosti. Chtěl bych se omluvit všem našim fanouškům, kteří nás v hojném počtu přišli podpořit. Věřím, že nás tento debakl probudí k lepšímu přístupu i lepším výkonům do dalších zápasů,“ zhodnotil vedoucí mužstva Malšovy Lhoty Ondřej Němec.

Dalším pilným střelcem kola byl Ondřej Polák z Opočna. Ten na hřišti Zdelova přesně pálil hned čtyřikrát a byl u vysoké výhry 9:3. „Hned z první šance jsme inkasovali a po dalších našich hrubkách domácí zazdili tři tutovky. Naštěstí jsme se postupně dostali do hry a třemi góly stav do poločasu otočili. V druhém jsme už měli hru pod kontrolou a přidali další branky. Hra nám ještě skřípe, ale pozitivní je, že si šance vytváříme a proměňujeme. Chválím kluky a také nové posily, jak zapadly do týmu,“ řekl trenér Opočna Martin Šnajdr.

Ve zbývajících zápasech Meziměstí přehrálo 3:1 Malšovice. Javornice si poradila 4:0 s Předměřicemi nad Labem a rezerva Slavie vyhrála ve Vamberku 6:2.

I. B třída, skupina B - 1. KOLO:



Meziměstí – Malšovice 3:1 (1:1). Branky: J. Kubeček, Smrček, P. Urban – Jarotek. Javornice – Předměřice nad Labem 4:0 (2:0). Branky: A. Krejčí 2, Kovaříček, F. Dvořák. Vamberk – Slavia Hradec Králové B 2:6 (1:2). Branky: O. Mráz z pen., Šrom – Buchwald 2, P. Chlumecký 2, Lán, Erber. Zdelov – Opočno 3:9 (1:3). Branky: Vašátko 2, Kubový – O. Polák 4 (1 z pen.), T. Přibyl, Vondřejc, Brožek z pen., Hrudík, Lukášek z pen. Malšova Lhota – České Meziříčí 3:10 (0:4). Branky: J. Musil, P. Bednář, Vejr z pen. – J. Plšek 6, O. Ježek 2 (1 z pen.), J. Rezek, J. Tomášek. Velichovky – Černilov 0:2 (0:0). Branky: Svatoň, Roubal. Lípa nad Orlicí – Hronov 1:2 (0:1). Branky: Charvát – Kollert 2.