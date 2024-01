Domnívám se, že skutečnost předčila původní očekávání. Upřímně – sám jsem byl zvědav, jak se kabina popere v první řadě s třetí nepostupovou příčkou z minulého ročníku a v řadě druhé s mimořádným zkvalitněním soutěže, ve které jsme v současné sezoně vstoupili do daleko větší konkurence, do daleko výkonnostně kvalitnějšího a velmi vyrovnaného pelotonu. Nyní to musím srovnat s podzimem roku 2022, kde jsme coby nováček získali 33 bodů, letos ve zmíněné těžší zkoušce bodů třicet dva. Takže jsme spokojeni, nicméně nás to zavazuje. Neměli jsme jednoduchý úvod, ale závěrečný finiš v podobě šesti výher za sebou byl potěšující.

Nás před zimou zajímali hlavně naši domácí mladí hráči, nicméně ti se rozhodli zkusit své štěstí a um v dorostenecké lize v RMSK Cidlina. Takže tady nula. Ve hře je ještě jeden železnický rodák, ale zde uvidíme, jaká bude příprava a jeho následné rozhodnutí. Spíše nás těší, že základní kádr zůstal stále pohromadě, někteří se, věřím, i uzdravili. Ti, kteří byli na pomezí áčka a rezervy, nyní skvěle trénují. Jmenovat nebudu, ale snad budeme moci sáhnout do daleko širšího výběru. Ten rozšiřujeme i o dorostence, kteří by mohli jít ve stopách těch loňských. Honza Šťastný nebo bratři Burgertovi, což jsou ročníky narození 2004, mohou jít příkladem.

Slavoj chce navázat na podzimní sérii výher. Jak bude vypadat příprava?

Na koho v zimních prověrkách narazíte?

Příliš nechceme opakovat chyby z loňského zimního období, proto těch zápasů bude trochu méně. Spoléhám na jisté vyhladovění po zápasech, varuje nás útlum z loňské frekvence zápasů a tréninků na umělé trávě. Úvod obstaráme se Dvorem Králové 3. února, o den později bude hrát více omlazená sestava s Železným Brodem (KP Libereckého KFS). Pak nás v zimním turnaji v Lomnici čeká Jiskra Hořice a poté SK Semily. Konec února budeme hrát o umístění a pak už budeme vyhlížet mistrovský úvod. Čeká nás Bystřian Kunčice a tak budeme modelovat poslední zápas, nečekáme, že by Zdeněk Šulc chtěl hrát úvod jara na umělce.

Kdy jste odstartovali zimní přípravu a na co se během ní budete zaměřovat?

Trénujeme od 13. ledna, zaměřujeme se na výrazné zlepšení pohybových dovedností, na specifickou kondici a kompenzační aktivity. Tady pracujeme v tělocvičně Sokola Radim, střídavě se o to podělíme s kolegou Milanem Matouškem a velkou porci tréninků bere na sebe naše kondiční kolegyně Kateřina Jandová. Občas je a bude na programu výběh, fotbalové tréninky jsou situovány do Lomnice nad Popelkou. Snaha je, aby to bylo trochu jiné, pestřejší a hlavně přínosné pro hráče, i když některé přesvědčovat o plusech není jednoduché. Možná by pomohl malý trenérský kurz.

Vladimír Blažej, trenér Železnice.Zdroj: z klubu

Máte v plánu nějaké soustředění?

Soustředění již proběhlo v Českém Dubu od 25. do 28. ledna, na něm se podílel především předseda klubu Jaroslav Daniš a celý široký kádr včetně realizačního týmu k němu přistoupil skvěle. Do první herní přípravy chceme jít již v nějaké kondici, je to i prevence zbytečných zranění. Doma si moc přípravy neužijeme, protože v samotné Železnici jsou podmínky pro zimní tréninkový proces minimální.

Jaké jsou cíle pro jarní část sezony?

Kádr dýchá pro úspěch, motivace je velká a je cítit. A co je úspěch, to asi všichni víme, úspěchem je vždy být lepší než předtím. Takže více nemusíme nic dodávat. Jenže varování je velké, je to fatální los na úvod jara, ten hodně napoví, hrajeme osm utkání venku oproti sedmi domácím. Samozřejmě roli bude hrát i to, jak sladíme vzájemné působení v našem kolektivu. Mnozí spolu kroutíme už sedmý rok, může přijít emoční a psychická únava, můžeme mít rozdílné pohledy a vztahy rozhodně vždy prověří, jak budeme zvládat případné dílčí neúspěchy. To bude náš šestnáctý soupeř v mistrovských duelech kromě těch skvělých protivníků.

Pokračujte.

Nechci zapomenout na pohárové čtvrtfinále, domácí utkání s Jaroměří bude určitě svátkem a případný postup by bylo něco pro Železnici fantastického a historického. Dalším cílem je určitě spokojenost našich skvělých příznivců a přejeme si, aby Jirka Ronelk co nejčastěji použil modrobílou vítěznou dýmovnici.“