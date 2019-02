Jičín – Vloženým šestnáctým kolem se jarní mistrovská soutěž fotbalistů krajského přeboru přehoupla do druhé poloviny.

Do Jičína zavítal soupeř, který podobně jako před čtrnácti dny Červený Kostelec patří na jaře k nejlepším, přestože se po podzimu pohyboval v sestupových vodách. Prohrál na jaře pouze jednou, právě v Červeném Kostelci (2:0).



Co rozhodlo

SK Jičín – SK Sparta Úpice 3:0 (1:0). Domácí zahráli. Od první minuty byli aktivní, středová řada ovládla hru a v sedmé minutě šel Jičín do vedení. Po učebnicovém přetaženém centru Michala Milera zasunul ve čtvrtek jeden z nejlepších hráčů domácích Marek Kocourek a Jičín šel do vedení.



Soupeř hrál s otevřeným hledím, sympaticky a navíc po celý zápas korektně. Na Jičín ale neměl. Pětkrát dokonce zazvonila tyč hostující svatyně (Voldán, a Gaubmann v první polovině, Miler, Kraus a Bucek ve druhé). Domácí kromě tyčí měli další brankové příležitosti. Podali jeden z nejlepších výkonů jara. Výborně zahrála středová formace. Výrazný byl Marek Kocourek , výborně ho doplňoval Gaubmann, nezaostával ani Miler a T. Haken. Aktivitou se líbil i Michal Voldán v útočné formaci.



Stav utkání byl přesto až do 64. minuty pouze 1:0. Poté přišla nešťastná chvíle pro hostujícího stopera Ondřeje Víta, který ve snaze odkopnout centr Kocourka trefil balón tak neštastně, že skončil za zády brankáře Petra Kobose. Úpice měla nejblíže ke vstřelení branky v 77. min., kdy střídající Šulitka dával v jasné gólovce těsně vedle. Kvalitní hru domácích potvrdil v 88. min. kapitán Aleš Gaubmann, když po zemi k tyči přesně zamířil a bylo to 3:0. Jičín svým výkonem jednoznačně potěšil. Jenom poměr rohů 8:2 a zmíněný počet nastřelených tyčí svědčí o fotbalové převaze domácích. Brankář Michal Puš vychytal dvanáctou nulu, výborně zahrála stoperská dvojice Řeháček, Ulvr a výkon ostatních byl příslibem. Poprvé v soutěži jde SK Jičín do čela tabulky.



Fakta: Branky: Kocourek, vlastní, 88. Gaubmann. Rozhodčí: Matěj Novotný z Nového Bydžova. Diváků 100. SK Jičín: Puš – Kubíček (64. J. Veg), Řeháček, Ulvr, Drusan – Miler (55. Bucek), Gaubmann, T. Haken, Kocourek – Kraus, Voldán. Trenéři Roman Mikolášek a Jaroslav Matějka.



Již dnes hrají fotbalisté SK Jičín znovu na domácím hřišti. Přivítají tým Chlumce nad Cidlinou (17).⋌ (vej)