Jičín – Na pravidelných zasedáních se sešly komise okresního fotbalového svazu, aby projednaly aktuální otázky.

Sportovně technická komise schválila výsledky okresního přeboru mužů (22. kolo), okresní soutěže mužů (19. kolo), okresního přeboru kadetů (18. kolo), okresního přeboru mladších žáků (12. kolo), okresního přeboru mladších přípravek (13. kolo). Kontumuje utkání A2A1802 Chomutice B – Miletín B 3:0 (neoprávněný start hráče hostí). Souhlasí se změnou termínu utkání A2A Češov – Valdice B sobota 18. června 2011 od 13 hodin, utkání mladších žáků Lužany – Robousy se hraje 2. června. Změna sekretáře: Sokol Libáň mění od 25. května sekretáře – Roman Myška, telefon 732 918 819, e–mail roman.my@seznam.cz



Disciplinární komise upozorňuje na tři žluté karty – Vojtěch Havelka, Jan Pravda, Jiří Hnízdo, Lukáš Musil, Petr Jukl, Roman Bryscejn, Ondra Šádek, Jiří Baumelt, Vítek Dyčenko, Michal Beránek, Jakub Roman. Vyloučení: Vladimír Kořínek (Češov) – dvě soutěžní utkání (SU) nepodmíněně od 23. května 2011, Petr Špicar (Milíčeves) – jedno SU nepodmíněně od 23. května, Libor Mauer (Robousy) – tři SU utkání nepodmíněně od 15. května 2011, Štěpán Kulina (Miletín) – dvě SU nepodmíněně od 19. května 2011. Zastavená činnost: Josef Studený (Miletín) zákaz výkonu funkcí podle SŘ do 30. června 2011. Rozhodčí: Milan Ježek – zastavená činnost do 30. června 2011. Pokuta: SK Miletín – 1 500 Kč za neoprávněný start hráče v mistrovském utkání. Splatnost do 9. června 2011.



Víkendový program, okresní přebor mužů: Milíčeves – Hořice B, Podhradí – Lázně Bělohrad/Pecka B, Robousy – Miletín (vše so, 17), Železnice – Libuň, Kopidlno B – Žlunice, Valdice – Chomutice, Jičíněves – Lužany (ne, 17). Okresní soutěž mužů: Kacákova Lhota – Valdice B, Nemyčeves – Podhradí B (vše so, 17), Dětenice – Železnice (so, 15). Miletín B – Hořice C, Chomutice B – Češov (vše ne, 17), Robousy B – Žeretice (ne, 15).⋌ (ofs)