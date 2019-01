Jičín - S novým partnerem, sázkovou kanceláří Fortuna, a názvem odstartovala podzimní část oblíbené čtenářské soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Ve Fortuna lize čtenářů Deníku máte i letos možnost vyhrát hodnotné ceny. Nejlepší hráč celkového pořadí se může těšit na LCD televizor. Odměněni budou tradičně i vítězové jednotlivých kol, kteří obdrží pamětní tričko a sázkovou poukázku v hodnotě 100 Kč.



Fortuna liga začíná úvodním kolem o víkendu 9. a 10. srpna. Kupon se zápasy pro první dějství se objevil na stránkách našich novin v pondělí 4. srpna. Celkového vítěze budeme znát po třináctém kole, jež je na programu 1. a 2. listopadu.

Poprvé na kuponu

Pravidla soutěže zůstávají stejná, proto neváhejte a hrajte! Společně s vítězem oceníme další čtyři nejúspěšnější hráče. Druhý v konečném pořadí získá Set top box, třetí míč Adidas EURO 2008 a sázkovou poukázku od Fortuny v hodnotě 1000 Kč.



Jak tipovat? 1. Pomocí hlasovacího kuponu, který vystřihnete a doručíte na adresu redakce (Havlíčkova ulice 174, Jičín), nebo sběrných schránek Fortuna ligy Deníku. Obálku se soutěžním kupónem zřetelně označte slovy „Fortuna liga“.



2. Na internetu na www.denik.cz (vyhledejte váš Deník a tipujte)

První hlasování pouze na kuponu! Pokud hráč tipuje poprvé, napíše do kolonky pro identifikační číslo velké písmeno N a vyplní jen své číselné heslo a ostatní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, popř. emailovou adresu).



Heslo si hráč určí sám při vstupu do hry jako kombinaci libovolných čtyř číslic od 0 do 9, například 0123. Startovní číslo hráči přiděluje při vstupu do soutěže redakce. Každou středu otiskneme pořadí všech soutěžících. V tomto seznamu zjistí nový hráč své startovní číslo, které v dalším průběhu hry již sám vpisuje do kuponu nebo při hlasování na internetu. Každý hráč může tipovat v jednom kole pouze jednou a pod jedním startovním číslem. V prvním kole najdete zápasy krajských soutěží, „okres“ začíná o týden později.



Bodování? Kupon obsahuje deset zápasů, které se hrají o následujícím víkendu. Tipující u každého z nich napíše 0, 1 nebo 2, podle toho, jak odhaduje výsledek utkání v základní hrací době (1= vítězství domácích, 0= remíza, 2= vítězství hostů). Dvojtipy jsou nepřípustné.



Pozor, hráči už nevyplní poločas a konečný výsledek Správné trefy, ale Supertrefu, která rozhoduje při určování vítěze kola či stanovování pořadí při rovnosti bodů. Za každý správný tip soutěžící získává 2 body, za chybný naopak jeden bod ztrácí, tzn., že maximum je 20 bodů, minimum -10 bodů. Vítězem daného kola se stává hráč s nejvyšším počtem získaných bodů. Úplná pravidla jsou k nahlédnutí na www.deník.cz nebo na www.fortunaliga.cz.



Uzávěrka kola – pátek 16.00. Uzávěrka pro vhození kuponů do sběrných schránek nebo tipování na internetu je každý pátek v 16 hodin. U kuponů zaslaných poštou je rozhodující razítko odeslání. Přejeme mnoho štěstí. (re)