Jičín – Fotbalové mužstvo SK Jičín absolvovalo v sobotu další mistrovské utkání krajského přeboru. V domácím duelu tentokrát přivítalo třetí celek tabulky, hradeckou Slavii.

SK Jičín – FC Slavia Hradec Králové 5:0 (2:0). Za pěkného fotbalového počasí a v netradiční čas nastoupili Jičínští proti dalšímu těžkému soupeři. Domácí začali aktivně, již ve třetí minutě unikl po pravé straně Kocourek, ale jeho přihrávka nenašla jičínské kopačky. Tentýž hráč se v šanci ocitl i v šesté minutě, ale opět bez efektu. Ve 14. min. postupoval na branku hostů Miler, ale před pokutovým územím byl faulován brankářem a ten obdržel červenou kartu.

Z následného trestného kopu trefil Vacek pravou tyč! V 18. min. vyhrál osobní souboj kapitán Ulvr a jeho přihrávku do vápna proměnil Miler ve vedoucí branku Jičína – 1:0. Ve 22. min. po domácí chybě zahrávali hosté rohový kop a následnou střelu vyrazil Mauer. Ve 28. min. vyvezl míč Haken, poslal po pravé straně do úniku Kocourka a jeho přihrávku do vápna „uklidil" do sítě Vacek – 2:0! Ve 42. min. skončil trestný kop Vega těsně nad brankou hostů.

V poslední akci prvního poločasu střílel těsně vedle Zezulka. V 49. min. se po domácím autu dostal k míči Vacek a ze dvaceti metrů poslal míč pod břevno hradecké branky – 3:0! V těchto chvílích měli domácí hru pod kontrolu, vytvářeli si šance a hosté byli viditelně otřesení. A navíc obdrželi po faulu na unikajícího Chramovského v 60. min. již druhou červenou kartu. V 72. min. si na centr Materny naskočil střídající Horáček a ve stoprocentní šanci trefil pouze břevno! V 82. min. postupovali tři domácí hráči na jednoho hostujícího a akci zakončil brankou na 4:0 Chramovský.

Hosté zcela odpadli. Po střele Horáčka pak ještě doklepl v 86. min. míč do sítě debutant Nálevka a zvýšil na konečných 5:0! V 89. min. hosté v úniku faulovali Kocourka a viděli již třetí červenou kartu! Poslední domácí šancí byla střela Mikoláška, kterou brankář zlikvidoval.

Toto vítězství se může zdát překvapivě vysoké, ale výkon týmu Jičína byl dobrý, i když utkání ovlivnilo brzké vyloučení hostujícího brankáře.



Fakta: Branky: 18. Miler, 28. a 49. Vacek, 82. Chramovský, 86. Nálevka. SK Jičín: Mauer – Materna, L. Haken, Ulvr ,Veg – Mikolášek, Zezulka, Kocourek, Vacek (87. Jeník), Miler (69. Horáček) – Chramovský (82. Nálevka). Rozhodčí: L. Horský (Týniště n. O.). ŽK: 2:2. ČK: 0:3! Diváci: 70.



Miroslav Jeník, trenér Jičína: „Byl jsem spokojen s výsledkem, nasazením i výkonem, i když byl umocněn brzkým vyloučením soupeře. Věděli jsme o jeho kvalitách v kombinaci a silných stranách, ale naší aktivitou a dobrou obrannou hru jsme ho pustili pouze do jedné šance v závěru poločasu. Ve druhém dějství jsme kontrolovali hru a přidali čtvrtou a pátou branku."

(kla, re)