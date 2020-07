Úvod utkání se Jičínu povedl, již v 5. minutě nastřelil Vladeka pravou tyč a v 8. minutě po centru Halásze zleva vstřelil Sajdl vedoucí branku. Domácí však do 18. minuty vývoj utkání otočili a ve 28. minutě po chybě Strýhala zvýšili již na 3:1. Ve 2. poločase domácí přidali ještě dvě branky a zaslouženě 5:1 zvítězili.

,,Pro nás to byla velmi dobra konfrontace. Utkání nám ukázalo nedostatky, ale i drobná pozitiva. Soupeř se momentálně nachází v jiné fázi budování týmu a myslí na mety nejvyšší. My se dostáváme postupně do konsolidace týmu. Povedlo se mužstvo doplnit. Největší nedostatky máme v tréninkové morálce. Bez narovnání tohoto deficitu to bude vždy složitější," uvedl trenér Jičína Pavel Obermajer.

RMSK Cidlina - SK Jičín 5:1 (3:1).