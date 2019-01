Jičín -Fotbalový oddíl se může pochlubit mladým obětavým funkcionářem. Jeho jméno najdeme na soupisce mužů, účastníka krajského přeboru, na postu náhradního brankáře, několikrát už nastoupil v poli.

Jan Drusan. | Foto: DENÍK/Josef Petráček

JAN DRUSAN, ročník 1988, trénuje jičínské žáky, kteří startují v krajském přeboru.



Můžeš nám prozradit, jak jsi se dostal k fotbalu?

Přivedla mě k němu rodina, chodili se na mě dívat, fandili a podporovali.



Co tě přivedlo k myšlence trénování?

Práce trenéra mě zaujala. Připravoval jsem se teoreticky, nastudoval nezbytnou literaturu, absolvoval kurs v Hlušicích a získal tak potřebnou licenci.



V uplynulé sezoně jsi vedl mladší žáky, v krajském přeboru skončili šestí, jak jsi byl spokojen?

Na první pohled ano, získali jedenačtyřicet bodů při vysoce aktivním skóre 80:54, nejlepším střelcem byl s 29 brankami Crha. Umístění odpovídá možnostem, ale někdy se mi zdá, že kluci nemají zájem dosáhnout lepších výsledků, vše to je o přístupu jednotlivců ke kolektivu, zodpovědnosti a snaze něčeho dosáhnout. Dostávali proto příležitosti i kluci z přípravky, kteří mají velký talent, a zůstávají v ní i nadále, jako Knespl, Horáček či Mizera.



V krajském přeboru startují i starší žáci, jak si obě družstva pomáhají?

Starší žáky vedli známí jičínští fotbalisté Tomášové Kocourek a Babák, spolupráce byla velmi dobrá, navzájem si vycházíme vstříc, mě ještě pomáhá Jára Řeháček.



V nové sezoně si roli vyměníš, ty povedeš starší žáky. Jak probíhá příprava?

Už jsme začali fyzickou kondicí, 1. a 2. srpna nás čekají na popovickém hřišti přípravné zápasy s Milíčevsí a Vrchlabím.



A co posílení družstva?

Samozřejmě, že k němu muselo dojít, chlapci přecházejí do vyšších věkových kategorií a v Jičíně tolik kluků není. Proto jsme se rozhlédli po okolí a získali několik chlapců ze Starého Místa, Jičíněvsi či Milíčevsi.



S jakými cíli vstupuje družstvo do sezony?

Chceme skončit do čtvrtého místa, ale bude to moc těžké, konkurence je veliká.