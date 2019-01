Jičín – K dalšímu utkání v krajském přeboru cestovali Jičínští na stadion lídra tabulky, mužstva FK Jaroměř.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

FK Jaroměř – SK Jičín 2:1 (2:1). Hned ve 2. min. se na hranici pokutového území uvolnil Mikolášek, ale jeho střela byl nepřesná.

Obě mužstva hrála opatrně s cílem neudělat chybu. Domácí hrozili hlavně po své pravé straně, kde vznikaly nebezpečné nájezdy na jičínskou branku. V 17. min. ohrozil domácí branku Vacek, ale s jeho střelou neměl domácí brankář problém. Ve 31. min. se po zmatcích v domácí obraně dostal k míči Gaubman, ale jeho střelu z úhlu do prázdné branky domácí brankář vyrazil.



Ve 35. min. střílel z „voleje" Vacek, ale branku minul. Jičín se dočkal ve 39. min., když Veg prošel po levé straně přes dva protihráče a prudkou střelou k bližší tyči poslal Jičín do vedení 0:1! Bohužel téměř vzápětí přišel zbytečný faul na okraji pokutového území a nařízenou penaltu domácí Škoda bezpečně proměnil na 1:1. To ovšem nebylo vše. Za dvě minuty Puš vyrazil střelu domácích a jičínský hráč nešťastně přihrál osamocenému Škodovi, který do prázdné branky dovršil obrat na poločasových 2:1.



Do druhého poločasu chtěli hosté s výsledkem něco udělat, ale domácí hráli rychle a důrazně. V 18. min. vytáhl Puš konečky prstů nebezpečnou přízemní střelu domácích. Domácí hrozili hlavně po své pravé straně. Důležitá situace nastala v 67. min., kdy Řeháček zastavil v pokutovém území Exnara, který za nafilmovaný pád viděl žlutou kartu a za následný komentář směrem k rozhodčímu i kartu červenou. Domácí se zatáhli ke svoji šestnáctce s cílem ubránit vítězství a Jičín se snažil početní převahu využít alespoň ke srovnání stavu. Hostující útoky ale domácí většinou odvrátili, chyběla jim totiž přesnost finální přihrávky. V 82. min. nečekaně vystřelil Hejtmánek, ale domácí brankář jeho střelu vyrazil.



Domácí kouskovali hru několika střídáními, jičínští hráči se tlačili k domácí brance, což vedlo k několika nebezpečným útokům domácích. V závěrečných vteřinách se do útoku vypravil i brankář Puš, ale již se nic nezměnilo a letos poprvé tak hosté odjížděli bez bodového zisku. Do dalšího zápasu je potřeba zlepšit hlavně útočnou fázi, neboť Jičín doposud vstřelil pouze osm branek a v tomto ohledu patří k nejslabším v soutěži.



SK Jičín: Puš – Drusan, Řeháček, Ulvr, Miler – T. Veg, Gaubman, Mikolášek (31. Hejtmánek), Vavrinec – Havlík (67. Bucek), Vacek. Rozhodčí – Šiling Karel, ŽK 2:2, ČK: 1:0, Diváci: 224.



V. Kubíček – trenér Jičína: „Hrál se oboustranně útočný fotbal. Naše mužstvo šlo po pěkném průniku Vega do vedení 0:1. Bohužel, během následujících tří minut jsme vyprodukovali dvě hrubé individuální chyby a darovali jsme domácím poločasové vedení 2:1. Ve druhém poločase jsme se snažili vývoj utkání otočit, ale to se ani při dvaceti minutové přesilovce, kdy domácím byl vyloučen Exnar, nepodařilo a poprvé jsme vyšli bodově naprázdno. ⋌(kla)