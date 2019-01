Jičín - Poprvé se v průběhu nové sezony představil první tým mladších dorostenců v domácím prostředí. Po dvou předchozích výhrách na palubovkách pražské Dukly a Náchoda přivítali celek HK Město Lovosice.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš

Podle výsledků soupeře našich házenkářů bylo patrné, že Lovosičtí by neměli být vážnějším protivníkem. To se také v průběhu celého utkání potvrdilo.



HBC Jičín A – HK Město Lovosice 48:12 (22:6). Samotný úvod zápasu ukázal, že otázkou bude pouze to, jakým rozdílem házenkáři Jičína svého soupeře vyprovodí. Lovosičtí, kteří měli na střídání pouze jednoho hráče do pole, nestačili na domácí v žádné činnosti. Přestože utkání podobného charakteru nejsou pro hráče příliš motivující, přistoupili domácí v úvodním poločase k zápasu zodpovědně.



Velmi rychle se ujali vedení 4:0, když ještě celá řada brankových příležitostí zůstala neproměněna. Podobný ráz měly i další minuty úvodní půle. Domácí stále navyšovali svůj náskok, ve čtvrtině zápasu vedli 12:2. Poté jičínští trenéři kompletně vyměnili sestavu a ke slovu se dostali převážně hráči, kteří již měli v nohách zápas v kategorii staršího dorostu. To se zpočátku na výkonu projevilo, ovšem Jičínští se postupně dostali do potřebného tempa a navýšili náskok na poločasových 22:6.



Na začátku druhého dějství se brankostroj domácích díky ležérnosti při zakončení na chvíli zastavil, na začátku desáté minuty byl stav pro hosty ještě poměrně přijatelný, 25:9. Když se ale Jičínští vrátili k poctivé práci, herní projev obou celků se vrátil do „starých kolejí“. Domácí zlepšili obranu a díky své aktivitě získávali po chybách soupeře jeden míč za druhým. Téměř vždy následoval rychlý útok zakončený gólem. V 16. minutě svítil na ukazateli stav 34:9, v minutě dvacáté třetí 39:10. Jubilejní čtyřicátou branku vstřelil M. Svoboda a protože ani za tohoto stavu domácí nepolevili, uštědřili házenkářům Lovosic hrozivý debakl v poměru 48:12.



Jakékoliv hodnocení utkání a jednotlivců je celkem zbytečné. Hosté skutečně nebyli pro naše házenkáře soupeřem, nebýt některých výpadků, mohli Jičínští nastřílet mnohem více branek.

Sestava a branky: Machalický, Oborník – Bednář a M. Svoboda po 7, Valnoha 6, Dvořák 5, Kužílek a Klickanič po 5/1, Dytrych 4/1, Bartoš 3, Vocásek a L. Ženatý po 2, T. Babák 2/1, Drbohlav. Fakta – rozhodčí: Blanický, Dostál. Sedmičky: 4/4 – 1/1. Vyloučení: 0:3. Diváků: 120. Sled branek: 4:0, 12:2, 18:4, 22:6, 25:9, 34:10, 41:11, 48:12.



Výsledky dalších zápasů: Sokol Vršovice – HC TJ Náchod 32:22, Liberec Handball – Lokomotiva Louny 27:27, HC Plzeň – AŠ Mladá Boleslav 30:20, ČZ Strakonice – Jiskra Třeboň 41:21, HC Dukla Praha – Lokomotiva Plzeň 33:23.

1. ČZ Strakonice ⋌3 0 0 119: 60 6

2. HBC Jičín ⋌3 0 0 110: 57 6

3. Sokol Vršovice ⋌3 0 0 93: 65 6

4. Dukla Praha ⋌2 0 1 93: 72 4

5. HC Plzeň ⋌2 0 1 90: 70 4

6. Liberec Handball ⋌1 1 1 74: 73 3

7. Lokomotiva Plzeň⋌ 1 0 2 78: 89 2

8. HC TJ Náchod ⋌1 0 2 61: 84 2

9. Jiskra Třeboň ⋌1 0 2 65:102 2

10. Loko Louny ⋌0 1 2 69: 78 1

11. Mladá Boleslav ⋌0 0 3 60: 86 0

12. Město Lovosice ⋌0 0 3 48:124 0



V neděli 28. září cestují mladší dorostenci Jičína do Plzně, kde změří síly s domácí Lokomotivou. ⋌ (bama)