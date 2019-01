Jičín – Po jednoročním působení se s divizí loučí mužstvo okresního města.

Trenér Jaroslav Matějka. | Foto: DENÍK/Archiv

Od nové sezony opět účastník krajského přeboru. Co je nového v mužstvu, a jak bude probíhat příprava, na to nám odpověděl JAROSLAV MATĚJKA (na snímku).



Větší část podzimu jste vedl mužstvo jako trenér společně s Romanem Mikoláškem, na jaře jste působil v roli asistenta trenéra Štoudka. Jaká byla podle vás skupina C, které mužstvo nejvíce překvapilo a které zklamalo.

Mužstva, která se pohybovala na špici tabulky se čekala, zrovna tak boj nováčků o záchranu. Zklamáním pro mě samozřejmě jsou výkony naše. Čekal jsem, že bodů získáme přece jen o něco víc. Ukázalo se však, že rozdíl mezi krajským přeborem a divizí je ohromný a že možnosti klubu, finanční, hráčské i funkcionářské, neodpovídaly požadavkům pro takto náročnou soutěž.



Jičín skončil poslední a sestupuje. Nyní nastává přestávka, jak to vypadá s kádrem, kdo odejde?

Předpokládám, že kádr mužů zůstane přibližně stejný. Spekulovalo se o odchodu jednoho hráče, ale oddíl neuvažuje o jeho uvolnění. Mužstvo bude doplněno o některé hráče, přicházející z dorostu a dále se snažíme kádr „oživit“ dvěma až třemi hráči z okolních klubů.



Jak bude vypadat příprava na podzim v krajském přeboru, na co se soustředíte?

Přípravu zahajujeme v pátek 15. července. Hned o víkendu 17. července následuje přátelský zápas v Železném Brodě od 18 hodin. Dále hrajeme s Novou Pakou, pohár KFS v Libáni, v Sedmihorkách, doma s rezervou nebo dorostem Jablonce, ještě je v jednání zápas se starším dorostem Liberce. Trénovat budeme třikrát týdně. Po řadě nepříznivých výsledků v divizi se budeme snažit do hráčů „nalít“ pozitivní energii a opět je naučit vyhrávat.