Nová Paka – První jarní mistrovské utkání na přírodní trávě sehráli fotbalisté na Chlumecku, na hřišti sestupem ohroženého celku, SK Převýšov.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Knap

Domácí, vedeni zkušeným trenérem Josefem Košátkem, zaznamenali během zimní přestávky značnou obměnu kádru. Mužstvo vedle exligových, zkušených fotbalistů Lesáka, Bredy a Diarry doplnili mladí talentovaní Pechar (FC Slovan Liberec), Dont (AC Sparta Praha) a Šorm. Z hlediska zkušeností tedy kádr, jehož postavení v tabulce nekoresponduje s výše uvedeným faktem.

Novopacký trenér Vlastimil Frýdek se v utkání musel obejít bez distancovaných Reného Čokiny a Davida Mindla (oba jedno utkání nepodmíněně), ale naopak do zápasu byl již připraven Peter Jačišin, zimní posila z 1. FC Tatran Prešov a po zranění se do sestavy vrátil Roman Jelínek. Celé mužstvo zasluhuje pochvalu za nesmírně bojovný a disciplinovaný výkon, který byl nakonec hlavním stavebním kamenem tříbodového úspěchu. Terén sice nebyl ideální, ale pro všechny aktéry stejný, tudíž regulérní.



SK Převýšov – 1. FK Nová Paka 0:1 (0:0). Zápas začal oboustranně s poměrně velkým nasazením, se spoustou osobních důrazných soubojů ve středu hřiště. Obě obrany však pracovaly bezchybně a jistota vyzařovala i z výkonu obou brankářů, Radka Petra na straně domácích a Radima Ottmara v brance Nové Paky.



Po změně stran patřila úvodní čtvrthodina mužstvu z Podkrkonoší. Dobrou kombinační hrou získávali Novopačtí územní převahu, která také nakonec přinesla rozhodující branku. V 58. minutě po nacvičeném signálu z rohového kopu přišla kombinace Romana Jelínka s Mírou Králem a následný přesný centr do pokutového území na rozeběhnutého novopackého kapitána Martina Ptáčka, kdy míč z jeho hlavy skončil v síti bezmocného brankáře Petra.

Po této brance však hosté ztráceli koncentraci a zcela nepochopitelně nechali ovládnout hru domácím, kteří v několika situacích zle zatápěli před brankou Nové Paky. Vyrovnání tak viselo ve vzduchu. V 68. minutě dokonce vykopával novopacký Lukáš Musil ve spolupráci se Sebastiánem Novákem míč z vlastní brankové čáry. Tyto infarktové situace však Novopačtí přežili bez úhony a hru začali pomalu opět vyrovnávat.

V 76. minutě se dostal s míčem za obranu domácích střídající Jačišin a postupoval zcela sám na brankáře Petra. Před zakončením však byl zezadu faulován obráncem Jarkovským, který byl za tento zákrok zmaření brankové příležitosti rozhodčím Stumpfem z Prahy vyloučen. Domácí tak dohrávali zbytek utkání o deseti. Novopačtí si však již dobrým taktickým výkonem, i když někdy i se štěstím, nenechali první jarní body vzít.

Naopak vzorně bojující Banda na hrotu útoku měl v závěru ještě dobrou příležitost přidat druhou branku, leč jeho pokus poměrně značně minul převýšovskou svatyni. Vítězstvím tak Novopačtí pozvali své příznivce 3. dubna na stadion do Jírových sadů, kdy budou hostit v 19. kole divize C pražské mužstvo, SK Horní Měcholupy.⋌(axe)