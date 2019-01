Nová Paka – Ve 25. kole skupiny C hostili fotbalisté zkušeného soupeře.

Novopacký záložník Rozsévač (v modrém) při souboji s chrudimskou obranou. | Foto: Josef Hlaváček

Zatímco domácí trenér Vlastimil Frýdek z nepříliš širokého hráčského kádru postrádal dva slovenské fotbalisty, Marcela Bažíka (rodinné důvody) a Reného Čokinu (bolest zubů), které svoji absencí ještě doplnil zraněný Lukáš Jisl a ne zcela fit nastoupil i Jozef Banda, hosté ve svém středu mají fotbalisty s prvoligovými zkušenostmi Petra Vladyku a Radima Holuba. Je tedy otázkou, zda tato fakta rozhodla utkání, které svoji úrovní v žádném případě nedosahovalo divizních parametrů.



1. FK Nová Paka – AFK Chrudim 0:2 (0:1). Zápas se již od úvodního hvizdu hrál mezi oběma šestnáctkami, bez střeleckých pokusů na obou stranách. První, kdo tento fakt změnil, byl domácí Král, jehož levačka přinutila Žďánského v brance soupeře k vážnějšímu zákroku. V 10. minutě však hosté využili podklouznutí novopackého obránce Nováka u postranní čáry, přešli do přečíslení a finální přihrávka našla v pokutovém území Holuba, který z bezprostřední blízkosti dostal Chrudim do vedení.



V 70. minutě hosté nemuseli na branku Ottmara ani vystřelit a přesto dosáhli druhého úspěchu. Centrovaný míč do pokutového území Nové Paky se nešťastně odrazil od Mindla do vlastní branky. Chrudim tak měla v utkání zajímavou statistiku, jedna střela na branku a dva dosažené góly !

Domácí porážka sice mrzí, ale z hlediska vývoje tabulky divize C již nic zásadního neřeší. O postupujícím je rozhodnuto a na druhém pólu tabulky se bude o sestupujících rozhodovat v závěrečných pěti kolech soutěže.



Novopačtí budou již příští sobotu hosty sestupem ohroženého Sokola Živanice. Na tento zápas by snad již měl mít trenér Vlastimil Frýdek opět kompletní kádr. Podle kuloárních zpráv vidí Živaničtí cestu k záchraně právě v utkání s Novou Pakou. Z hlediska vývoje v tabulce tato prognóza může mít reálnou hodnotu, zvláště, když Novopačtí většinu jarních bodů uhráli právě na hřištích soupeřů…



1. FK Nová Paka: Ottmar – Mindl, Ptáček, Čokina, Novák – Kout, Rozsévač, Jelínek (77. Svoboda), Král – Jačišin (71. Mačí), Banda. Trenér Vlastimil Frýdek.⋌ (axe)