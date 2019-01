Nová Paka – Ve třetím kole Tipsport cupu na umělé trávě v Novém Bydžově – Chudonicích byl soupeřem novopackým fotbalistům snaživý celek extraligového staršího dorostu FC Hradec Králové.

Ilustrační foto. | Foto: Rudolf Hoffmann

Úvodem nutno vyslovit pochvalu pořadateli za výborně připravenou hrací plochu, což v současných složitých klimatických podmínkách není rozhodně nic jednoduchého. Novopačtí, po úvodních dvou remízách, rozhodně toužili po prvním vítězství v turnaji. Trenér Vlastimil Frýdek, kromě již avizovaného startu slovenského fotbalisty Petera Jačišina, mohl poprvé v zápasovém vytížení vyzkoušet Luboše Červenku, kterého příznivci kopané znají z minulosti v dresu SK Jičín a poté Sokola Stará Paka.



1. FK Nová Paka – FC Hradec Králové dorost A 6:0 (2:0). Úvod zápasu na sebe vzali mladící z krajské metropole a poměrně nápaditou kombinací zaměstnávali obranu soupeře. V 5. minutě však zafungovala přesná spolupráce Nové Paky, kdy míč putoval po ose Rozsévač, Červenka, Jisl, aby centr posledně jmenovaného našel před brankou zcela nekrytého Bandu a ten bez problémů otevřel skóre utkání. O dvě minuty později na Jelínkův rohový kop se v pokutovém území nádherně zavěsil do vzduch novic Jačišin a jeho hlavička skončila podruhé v síti královéhradeckých dorostenců.

V 10. minutě vyslal Banda do brejkové situace Jačišina, jeho dělovku z voleje bravurně zlikvidoval brankář soupeře. Od tohoto okamžiku však Novopačtí často zbytečně kazili přihrávky a tím se připravovali o možnost dobrého zakončení akcí. Naopak soupeř využil několika zaváhání v obranné činnosti divizního mužstva a byl blízko ke vstřelení branky. Jistota v brance Nové Paky se jmenuje Radim Ottmar, který často musí hasit nedostatky v defenzivě celého týmu.



Po změně stran se hrál celkem otevřený fotbal. Rozdíl však byl v proměňování brankových příležitostí. Zatímco Novopačtí zúročili přece jenom větší zkušenost, dorostenci Hradce Králové nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance, kdy například v samostatném úniku neuspěli sami před gólmanem Ottmarem, který dokázal vyřešit, i pro fotbal, neobvyklé situace. Třetí úspěch zaznamenal novopacký dorostenec Adam Svoboda, jehož pěkná střela z poza šestnáctky nádherně doplachtila až do sítě branky soupeře. Čtvrtá branka padla po rychlé kombinaci, na jejímž konci byl nehlídaný Jelínek, který z bezprostřední blízkosti prostřelil soupeřova brankáře. Do střelecké listiny se poté zapsal také střídající Bažík, který si zaběhl za dorosteneckou obranu a zkušeně skóroval. Závěrečnou tečku výsledku udělal novopacký kapitán Ptáček, který po nacvičeném signálu, po Jelínkově rohu, poslal míč přímo z voleje pošesté za záda brankáře „mladých votroků“.



Fakta – branky: Banda, Jačišin, Svoboda, Jelínek, Bažík, Ptáček. Rozhodčí: Medlík. Diváků: 50 diváků.



1. FK Nová Paka: Ottmar – Mačí, Ptáček, Čokina, Novák – Jisl, Červenka, Rozsévač, Jelínek – Jačišin, Banda. Střídali: Bažík a Svoboda (střídání povoleno hokejovým způsobem). Trenér: Vlastimil Frýdek.



Zbývající zápasy: FC Hradec Králové B – Olympia Hradec Králové 6:0 (1:0). Branky: Karanský 2, Lacina, Hubička, Veselka, Hečko. SK Nymburk – RMSK Nový Bydžov 1:4 (1:3). Branky: Černý – Janouch 2, Kazda, Valenta. SK Převýšov – Sokol Polepy 3:2 (1:1). Branky: Diarra 2, Semelka – Křelínek, Javorek. ⋌(axe)



1. Převýšov ⋌2 1 0 7: 5 7

2. FC Hradec Králové B⋌ 2 0 0 13: 3 6

3. Nový Bydžov⋌ 2 0 1 8: 4 6

4. Polepy⋌ 2 0 1 6: 4 6

5. Nová Paka⋌ 1 2 0 8: 2 5

6. Olympia Hradec Král. ⋌0 1 2 1: 9 1

7. Nymburk⋌ 0 0 3 4:12 0

8. FC HK starší dorost ⋌ 0 0 2 1: 9 0