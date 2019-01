Nová Paka – Ve čtyřiadvacátém kole divizní skupiny C hostili fotbalisté na Letním stadionu v Jírových sadech dosud beznadějně poslední celek tabulky.

V NOVÉ PACE se střelci nepředvedli, jejich snaha končila daleko od branky soupeře. | Foto: Josef Hlaváček

Hosté během odehraných třiadvaceti mistrovských utkání se pouze jednou radovali z vítězství a to právě v podzimním duelu na umělé trávě stadionu Osvobození v Trutnově v poměru 2:0 proti svěřencům trenéra Josefa Hlouška. Novopačtí po vítězství v minulém kole v Ústí nad Orlicí chtěli tento úspěch potvrdit i v domácím zápase. Právě tato přemíra snahy často domácí tým limitovala při ofenzivním snažení.



Co rozhodlo



1. FK Nová Paka – FK Trutnov 1:0 (1:0). Domácí hráli od úvodního hvizdu rozhodčího Kotalíka z Božetic aktivně, celkem dobře kombinovali, ale dlouhodobá bolest, finální část útočných akcí, byla stále velkým problémem. Urostlí zadáci Trutnova stačili celkem bez výraznějších problémů likvidovat útoky soupeře. Pokud se domácí hráči rozhodli zakončit akci střelou z větší vzdálenosti, končila tato snaha daleko od branky soupeře. Hosté se sice snažili o rychlé kontry, ale jejich pokusy jen dokumentovaly současné postavení mužstva v tabulce. Ani hra domácích však diváky nijak nenadchla. Největší nebezpečí pro branku gólmana Šťastného znamenal v prvním poločase hbitý Jirka Povr. Jeho únikům však chyběla přesná přihrávka na zakončujícího hráče.



Když se již zdálo, že souboj těchto týmů z dolních pater tabulky v prvním poločase branku nepřinese, přišla rozhodující chyba defenzivy hostů, kdy v pádu zahrál v pokutovém území rukou Kejzlar a rozhodčí Kotalík nařídil pokutový kop. K exekuci se postavil Jakub Urbanec a jeho provedení bylo precizní. Poslal brankáře Šťastného na druhou stranu, než směřoval míč a posunul Novou Paku ke tříbodovému zisku.



O přestávce se nad novopackým stadionem zatáhla obloha a pomalu začala zavlažovat hrací plochu. Po chvíli se však intenzita deště značně zvýšila a začaly padat i drobné kroupy. Za tohoto stavu byl zahájen druhý poločas. Po změně stran domácí zvýšili svoji aktivitu a snažili se co nejdříve přidat další pojistku, která by přinesla určitý klid na kopačky. Dobývání trutnovské tvrze pokračovalo, ale stále se stejným efektem. V 72. minutě se podařila novopackým fotbalistům asi nejlepší kombinační akce, na jejíž konci byl povedený volej Jirky Povra, který skončil na břevně hostující svatyně. Bohužel, to bylo ze strany domácích vše, čím překvapili defenzivu hostů. Protože Trutnovští, kromě střely Kamitze, se kterou měl Libor Kanaval větší starosti, novopackou branku během druhého poločasu vůbec neohrozili, skončilo toto utkání skromným vítězstvím domácího mužstva.

Výše skóre vítězných zápasů však nijak výrazně nerozhoduje. Důležité je, že tři body zůstaly v Nové Pace a svěřenci trenéra Josefa Hlouška zároveň celkem jasně odpověděli na mediální zprávu o startu mužstva z Podkrkonoší v příštím soutěžním ročníku v krajském přeboru, kterou prezentovala redakce Orlického deníku v krajské mutaci ve svém pondělním vydání. V dalším tažení za divizními body cestují novopačtí fotbalisté v neděli 13. května do hlavního města, kde se od 10.15 hodin utkají s pražskou Admirou.

