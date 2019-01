Libáň – V nedělním odpoledni byli diváci svědky zápasu dvou rozdílných poločasů. Hosté po nadějném prvním poločase neudrželi vedení a v druhé půli dovolili domácím nejen vyrovnat ale vstřelit i rozdílovou branku, která rozhodla o tom, že všechny body zůstaly domácím.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Sokol Libáň – SK Miletín 2:1 (0:1). Hosté začali utkání velice aktivně a již ve 3. minutě mohli jít do vedení, jenže Lánský namířil svou střelu jen do tyče domácí branky. Tlak Miletína byl především patrný v počtu rohových kopů, během úvodní čtvrthodinky jich mužstvo zahrávalo pět, z nichž všechny ohrožovaly Miechovu branku, jednou se míč z kopačky Krátkého otřel i o břevno.



V 18. minutě nedokázal vstřelit úvodní branku utkání Urban, který se dostal k míči po dalším rohovém kopu. Čisté konto udržel při první vážnější šanci domácích i Kněžourek na opačné straně, když včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel Balcarovi, který ho nedokázal prostřelit. V 25. minutě se v libáňském pokutovém území ukličkoval Lánský a sám se tak připravil o palebnou pozici.



Ve 30. minutě chyboval Tůma, Banyácski předložil tutovku Zavřelovi, který však osamocen před Kněžourkem namířil z malého vápna vysoko nad. Ve 33. minutě prolétl miletínským vápnem velmi nebezpečný centr Banyácskiho, naštěstí pro hosty bez povšimnutí jeho spoluhráčů. Ve 38. minutě střílel slabě ve výhodné pozici Krátký. Zasloužené branky se hosté dočkali ve 43. minutě, když po dalším rohovém kopu překonal vlastního brankáře domácí Vondráček – 0:1.



Bohužel vstřelená branka „do šatny“ pomohla paradoxně týmu, který inkasoval a i přes poločasovou rozmluvu v kabině, že utkání není zdaleka rozhodnuto, přišel velký útlum hostí, který doprovodily již dva klasické faktory – neproměňování šancí a chyby před vlastní brankou. Ve 49. minutě promarnili jedinečnou šanci jít do dvoubrankového vedení, když při brejku tři na dva se se štěstím dostal míč k Urbanovi, který střelou z deseti metrů trefil spojnici kovové konstrukce libáňské branky.



Bohužel to z pohledu hostí byl na delší dobu poslední fotbalový moment, v 52. minutě musel hasil skluzem velkou šanci domácích Samek, který v poslední možné chvíli odvrátil míč na rohový kop. V 55. minutě po „hlavičkované“ v miletínském pokutovém území se nakonec podařilo hostům odvrátit na další rohový kop. V 65. minutě se domácí dočkali vyrovnání. Libáň využila rozhozené miletínské obrany a kombinací, na jejímž konci byl trestuhodně volný Zavřel, který tváří v tvář Kněžourkovi nezaváhal, vyrovnala na 1:1.



A Libáň byla při chuti. V 65. minutě musel Kněžourek vyrazit tvrdou a umístěnou střelu Banyácskiho z přímého kopu. Z marastu, ve kterém se Miletín podstatnou část druhého poločasu nacházel, mohl své spoluhráče vyvést Lánský, který však v brejkové situaci dva na jednoho, nejenže nedokázal přihrát zcela volnému Nálevkovi, ale ani pořádně zakončit situaci, která si bezpochyby o branku říkala.



O osudu utkání tak rozhodla 81. minuta, ve které poslal Banyácski dlouhý míč za obranu Miletína, u míče mimo pokutové území byl první Kněžourek, který ve snaze balon odehrát, trefil pravděpodobně do ruky dotírajícího Balcara, od kterého se míč odrazil pro hosty tak nešťastně, že sám Balcar mohl pohodlně skórovat do prázdné branky – 2:1. Zda-li mohl miletínský brankář zůstat ve svém pokutovém území, chytit míč do rukou a nehrát polovysoký míč nohou mimo vlastní šestnáctku, ví jen on sám. Avšak hledat viníka prohry jen v jeho osobě by bylo nespravedlivé, stejný díl viny prohry leží i na útočné hře Miletína a evergreenu neproměňování šancí. Branku se nikomu v miletínském dresu nepodařilo vstřelit ani z jedné z pěti tutových šancí, které si hosté vypracovali!



Fakta – branky: 65. Zavřel, 81. Balcar – 43. vlastní Vondráček. Rozhodčí: Matěj Novotný (Nový Bydžov) – Kubišta (Kosičky), Otava (Kopidlno). ŽK: 3:2. Diváků: 120.



Sokol Libáň: Miech – Vondráček, Kohout, Mutzer, M. Švorc – D. Knížek (80. R. Jonáš), J. Švorc (46. Rampas), Banyácski, Robert Horák (10. Zavřel – R. Balcar, David Horák. SK Miletín: M. Kněžourek – Samek (67. Horák), Tůma, Haman, Nosek – Hátle, Machačka, Krátký, Nálevka (83. Poláček) – Lánský, Urban.



Jan Šesták (Libáň): „S výsledkem a zejména tříbodovým ziskem jsme samozřejmě spokojeni“.



Ondra Machačka (Miletín): „Věřme, že v dalším kole, kdy do Miletína zavítá Sobotka, se dokáže naše ofenzíva probudit a že mužstvo získá první jarní body, tolik důležité pro záchranu“!⋌ (om)