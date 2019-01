Libáň – Osm mužstev z našeho okresu vstoupilo do Poháru Krajského fotbalového svazu, hejtmana Královéhradeckého kraje. Čtyři z nich postupují do dalších bojů.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Sokol Libáň – SK Jičín 0:4 (0:0). Fakta – branky: Voldán 2, Kocourek, Gaubmann. SK Jičín: Puš – Veg, Macháček, Ulvr, Malý (70. Krykorka) – Mikolášek, Haken (70. Kirschner), Gaubmann, Kocourek – Miler (53. Vacek), Voldán. Zápas probíhal za ne〜ustálé převahy hostů, když soupeř hrozil z ojedinělých brejků. Vlivem malého pohybu a důrazu si však Jičínští v prvním poločase vytvořili minimum brankových příležitostí. To se však ve druhé půlce změnilo a postupně vstřelili čtyři pěkné branky. V dalším kole, které je na programu 6. srpna, nastoupí v Sobotce.



FC Milíčeves – Jiskra Hořice 3:1 (1:0). Fakta – branky: J. Roman st., T. Fejfar, Tománek – Šedivý. FC Milíčeves: Mesiar – M. Roman, T. Berný, Havránek, Jakub Roman – L. Rejha (46. Tománek), Drusan (60. T. Fejfar), J. Roman ml., Novotný – J. Roman st., Špicar (86. Havelka). Trenér Z. Fejfar. Jiskra Hořice: Jahelka – R. Palm, Košťál, Kramule. V. Kulhánek – Vávra, D. Palm, Pour, Šedivý – Nálevka, J. Kulhánek (46. Šafránek).



Zdeněk Fejfar, trenér Milíčevsi: „V zápase, ve kterém byli fotbalovější hosté, se naše mužstvo dostalo do vedení po velké chybě hostující obrany, kterou potrestal Jirka Roman starší. V dalším průběhu bylo k vidění velké množství zahozených brankových příležitostí na obou stranách. Po dobře zahraném rohovém kopu a hlavičce Fejfara jsme vedli již o dvě branky. Poté soupeř snížil a dokonce zápasu ještě několikrát nebezpečně zahrozil. V samotném závěru upravil na konečných 3:1po samostaném úniku Tománek. Chválím mužstvo za bojovnost a nasazení a považuji výsledek a postup za zasloužený. V příštím kole nás čeká nováček krajského přeboru mužstvo SK Libčany.“



Radek Palm, trenér Hořic: „V silně kombinované sestavě, kdy vlivem dovolených chybělo z kádru deset hráčů, jsme odehráli, dalo by se říci, tradiční utkání se soupeřem, který je nováčkem I. B třídy. Na soupeře, který urputně brání, hraje velice důrazně zkrátka, neumíme zahrát. Když se k tomu přidá naprosto žalostná koncovka, pak je výsledek nasnadě.“



Stará Paka – Sobotka 1:2 (1:0). Domácí neudrželi poločasové vedení, když po změně stran byli hosté jasně lepší. Fakta – branky: Topič – hosté neuvedeni. Rozhodčí: Malý – Ježek, Vitvar. ŽK: 1:0. Sokol Stará Paka: Zlatník, Pavlíček, Pakosta, Skořepa, Bíl, Mercl, Topič, Kuchta, Tondl, Krejčí, Musil (46. J. Vrabec). SK. Sobotka: Bárta, Bušek, Klečal, Čepička, Men, Kubišta, Gerboc, Brixi, Macoun, Pavlíček, Chrpa.



TJ Kopidlno – FK Lázně Bělohrad/Pecka 4:4 (1:1), penalty 1:3. Středeční předehrávka nakonec přinesla úspěch favoritovi.⋌ (red)