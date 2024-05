Smazali sedmibodové manko a kráčí za vysněným postupem. Fotbalisté Kopidlna po dvaadvaceti kolech vévodí I. B třídě, skupině A. O uplynulém víkendu dali zapomenout na prohru ze Sobotky a po boji přehráli Starou Paku 3:2. V dalším kole se svěřenci hrajícího kouče Tomáše Sedláčka představí v sobotu od 17 hodin v Úpici.

Fotbalisté Kopidlna kráčí za postupem. | Foto: Fandím fotbalistům Kopidlna/fb.com

Do jara vstupovalo Kopidlno s velkým mankem na céčko Chlumce nad Cidlinou. To však v druhé polovině sezony za svými podzimními výsledky zaostává a ambiciózní celek z Jičínska toho dokonale využívá. Ztratil totiž pouze jednou, a to minulý týden v Sobotce, kde padl po přestřelce 3:4.

Teď se Kopidlenští vrátili na vítěznou vlnu, když dokázali přehrát Starou Paku, avšak zapotili se více, než kdokoliv očekával.

Sokol přijel totiž pouze v jedenácti hráčích a navíc už během první půle třikrát inkasoval, když se dvakrát trefil Sedláček a jednou Valnoha. Jenže hosté se po změně stran nadechli k velkému odporu a zásluhou Luňáka a Wojcika byli rázem zpět ve hře.

Avšak i přes velkou snahu se jim favorita obrat nepodařilo, protože další gól již nepadl. Kopidlno si tak mohlo oddychnout a radovat se ze tří vydřených bodů. „Obrovská úleva za výhru. Po jednoznačné první půli, nakonec strach o výsledek. Dva rychlé góly s naším mladším týmem zamávaly. Chválím soupeře, že to nevzdal a makal až do konce. Na konec jsme viděli velice atraktivní zápas. Jedeme dál,“ popsal exligista a současná opora domácího týmu Tomáš Sedláček.

Přes prohru tentokrát panoval spokojenost i v druhém táboře. „Chtěl bych pochválit celé mužstvo, bez lavičky, srdnatý boj. Škoda, že jsme ztráceli body celé jaro jednogólovými rozdíly, teď chybí,“ uvedl předseda Staré Paky Jaroslav Bil.

Malé okresní derby sledovalo 200 diváků!

Kopidlno - Stará Paka 3:2

Fakta - branky: 13. a 27. Sedláček, 21. Valnoha - 51. Luňák, 55. Wojcik. Rozhodčí: Kuric - Janota, laik. ŽK: 2:2. Diváci: 200. Poločas: 3:0.