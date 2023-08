2. kolo soutěže:

Třebechovice pod Orebem – Slavia Hradec Králové B 1:4 (0:1).

Branky: T. Krejza – Jalový 2, Václavíček, Kováčik.

Karel Bíl, vedoucí mužstva Třebechovic: „V prvním poločase byl jednoznačně lepší soupeř, my jsme jenom bránili. Ve druhé půli jsme převzali iniciativu a 25 minut jsme byli lepší, jenže jsme neproměnili vyloženou šanci na 1:1 a přišel trest. Od 70 minuty jsme úplně vypadli z role a třikrát inkasovali. Korigovali jsme až v závěru.“

Jaroslav Šlégr, trenér Slavie HK B: „V prvním poločase jsme byli lepším a nebezpečnějším mužstvem. Domácí jsme do žádné šance nepustili, z několika zakončení jsme však skórovali pouze jednou. Vstup do druhého poločasu nám vůbec nevyšel, domácí vysunuli presink a my jsme na pětadvacet minut úplně vypadli ze hry. Zlom přišel v momentě, kdy jsme vykopávali míč z brankové čáry a následně jsme třemi parádními góly utkání rozhodli.“