Třebeš B – Nový Bydžov B 2:4 (1:3).

Branky: Vlkanova 2 – T. Vaněk, Horák, Hruška, Vácha.

Vlastimil Krykorka, vedoucí mužstva, Třebeš B: „V Třebši se hrál oboustranně útočný fotbal. My jsme zaspali úvod utkání a probudili se až s dvoubrankovým mankem. To jsme pak honili celý zápas, ale nedohnali. Nezúčastněnému divákovi se otevřený fotbal mohl líbit. S námi už je to horší.“

Karel Průcha, asistent trenéra, Nový Bydžov B: „Do zápasu jsme vstoupili fantasticky a brzy se ujali vedení 2:0. Ovšem místo poločasového vedení 5:0 jsme výrazně polevili a domácí snížili na 1:2. Naštěstí jsme pojišťovali i ve druhém poločase.“