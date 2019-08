Rozešel se s barvami, v nichž vyrůstal. Filip Zorvan už nechtěl hrát za fotbalový Hradec. Klub ho poslal na půlroční hostování do Vítkovic, které rovněž hrají druhou ligu. To je první Zorvanovo vítězství z uplynulého týdne.

Filip Zorvan. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Druhé přišlo v pátek v podvečer. Záložník naskočil za nový tým do zápasu s Vyšehradem do druhé půle. Vítkovice v tu chvíli prohrávaly. Zorvan však donutil zadáka Václava Pardubského, aby si srazil míč do vlastní brány, a bylo vyrovnáno. Vítkovice pak soka zlomily.