Naposledy se mu to povedlo při výhře 1:0 nad Táborskem. „Moc práce jsem neměl, ale musel jsem být připravený celých devadesát minut,“ vykládal. Vízek navázal na podzim, kdy hostoval v Jihlavě. Ve Vysočině dostal šanci čtyřikrát - a třikrát vychytal nulu. Sezonu tedy skončil s úchvatnou bilancí: 7 utkání, 6 čistých kont.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Lídr z Libčan vedl 2:0, přesto nebodoval

Vést 2:0 a nezískat ani bod se často nestává. Opak byl pravdou v utkání Krajského fotbalového přeboru. Již jistý vítěz soutěže z Libčan vstřelil soupeři z Kostelce nad Orlicí dva rychlé góly. Nic nenasvědčovalo překvapení. Jenže stalo se. Gól do šatny Daniela Cvejna vlil hostům krev do žil. Krátce po přestávce se trefil i jeho bratr Jiří a obrat ve skóre dokonal deset minut před koncem Radek Kollár. Kostelečtí tak po závěrečném hvizdu mohli slavit překvapivé vítězství.

Komentář Jiřího Fejgla: Králem východu je nováček

Tři kluby vyslaly východní Čechy do právě skončeného ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Ač z nich Chrudim skončila v tabulce nejhůře, je jako nováček druhé nejvyšší fotbalové soutěže králem východu.

Důvod je zřejmý. Chrudim vstoupila do FNL jako poloprofesionální klub. Když v zimě lákal Hradec jejího útočníka Daniela Vašulína, mladík vykládal, jak si přivydělává na brigádách. Také Jakub Šípek, na jaře střelecký tahoun Votroků, při podzimním hostování v Chrudimi poznal, jak komfortní podmínky má v mateřském mužstvu.

Přes tento zjevný handicap dokázali Chrudimští splnit úkol, který se zdál být troufalý. Tým kouče Pavla Jirouska se zachránil, druhou ligu bude hrát i příští rok. Navíc to zvládl už kolo před koncem – a jako bonus uhrál čtyři body v regionálních derby. S Pardubicemi jednou remizoval, Hradec na svém stadionu pokořil.

Oproti tomu Hradec i Pardubice, ač nepropadly, nesplnily cíle, na kterési dělaly zálusk. Proto je Chrudim vítěz.