Jedenáctka nechybí ani na Jičínsku. Do té si čtenáři zvolili talentovaného mladíka Lukáše Holera (19). Nadějný hráč SK Jičín nastupuje v krajském přeboru z áčko. V I. B třídě pak i za jičínskou rezervu. V mladším dorostu byl navíc dva roky po sobě nejlepším střelcem krajského přeboru. Co na sebe v rozhovoru pro Deník prozradil?

Jičínský Lukáš Holer a legenda českého fotbalu Petr Čech.Zdroj: Archiv hráčeV kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát v pěti letech v předpřípravce SK Jičín, kde mě vedli trenéři Petr Beneš a Milan Kirschner. První gól jsem vstřelil 18.9. 2007 v Lázních Bělohradě.

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Asi na to, že jsem v mladším dorostu byl dvakrát díky svým spoluhráčům králem střelců krajského přeboru a byl jsem pozván na dva Galavečery krajského fotbalu. Potěšilo mě také, že jsem byl jako žák a mladší dorostenec trenéry FC Hradec Králové, Mladé Boleslavi a FK Jablonec pozván na několik jejich tréninků a mohl si s nimi zahrát zápasy. Také si vážím toho, že jsem již v 16-ti letech dostal příležitost nastoupit za A-tým SK Jičín v Hořicích, kde jsem také vstřelil první gól za muže.

S jakým známým hráčem jste si zahrál nebo proti němu nastoupil v jiném dresu?

Ve fotbalové škole Petra Čecha jsem si chvíli zahrál s ním a proti němu fotbálek. Dále jsem si zahrál v jednom mužstvu se současným gólmanem Varnsdorfu Adamem Richterem, který přijal pozvání od mého spoluhráče na turnaj. Ve Vysokém Veselí jsem si také několikrát zakopal s Honzou Kuchtou ze Slavie Praha.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Při jednom utkání u soupeře domácí hráč místo do míče kopl do rohového praporku, který přerazil.

Jaké jsou vaše osobní fotbalové ambice?

Chtěl bych svými výkony i góly co nejvíce pomoci áčku i béčku SK Jičín. Mým přáním je také zahrát si v co nejvyšší soutěži.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Od trenéra pana Obermajera jsme dostali individuální plány. Šlo hlavně o nabírání fyzické kondice a posilovací cviky. Což se snažím dle možností plnit.

V Jičíně máte moderní zázemí, velká změna proti dřívějšku?

Ano, velká změna to rozhodně je a dík za to patří Městu Jičín. Je to velké plus i pro další jičínské sportovce.

Máte oblíbený stadion, kde se vám hraje dobře?

Je to samozřejmě domácí prostředí, dále se mi pak hraje dobře v Červeném Kostelci.

Kam naopak jezdíte nejméně rád?

Svůj tip mám, ale nechám si ho pro sebe…