Historický úspěch na Babylon cupu

Jičín/Jaroměř - V sobotu 6. července, odstartoval v Jaroměři již pátý ročník prestižního mezinárodního turnaje v malé kopané, Babylon Cup 2013. Tento rok se přihlásilo do turnaje 120 mužských týmů z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska, které byly rozlosovány do 24 skupin. Sobotní klání se rozdělilo na dvě poloviny, a to jednak ranní a potom odpolední.

Ilustrační foto. | Foto: Alexandr Nenjuk

Celý den účastníky doprovázelo krásné slunečné počasí, které se muselo téměř 1200 fotbalistům líbit a přidalo tak na atmosféře turnaje. Na konci prvního hracího dne se mohlo z postupu do nedělních bojů radovat 48 týmů, které obsadily první nebo druhé místo ve skupině, mezi nimiž byli také tři zástupci z Jičína: PK Team, Squadra Azura a FC Bezlocho. Dále také postoupilo 15 nejlepších týmů z třetích příček a 2 týmy, jenž úspěšně prošly doprovodným turnajem tzv. Druhé šance. Od nedělního rána již probíhaly zápasy ve 13 skupinách, po jejichž odehrání zůstalo v turnaji 32 družstev, které čekal K. O. systém. Do vyřazovací části prošly suverénně také všechny tři jičínské celky. Hned v prvním kole však po penaltovém rozstřelu vypadl tým Squadry Azury a v následném osmifinále také FC Bezlocho. Největší stopu na turnaji v reprezentaci Jičína tak zanechal PK Team, jenž nejprve z těžké základní skupiny postoupil z 2. místa s bilancí tří výher a jedné porážky, v nedělní skupině vyhrál všechny čtyři zápasy a postoupil z prvního místa. Ve vyřazovací části si nejprve poradil s Novým Bydžovem, v osmifinále zvítězil 2:0 nad Galaxy Praha a postoupil tak mezi osm nejlepších týmů turnaje. Ve čtvrtfinále však přišla porážka od loňského vítěze, slovenského týmu Magix. Nutno podotknout, že tento celek, hrající futsalovou ligu na Slovensku, předváděl po celý turnaj nejlepší výkony a zaslouženě postoupil. Konečné 5. 8. místo je však pro PK Team velkým úspěchem, kterého v historii turnaje ještě žádný tým z Jičína nedosáhl. A kdo PK Team reprezentoval? Petr Knápek, Petr Bryscejn, Michal Miler, Libor Mauer, Marek Kocourek, Josef Skrbek, Robert Samko, Libor Kanaval a Matěj Meszaros. Velkou pochvalu si zaslouží organizátoři celé akce, díky jejichž profesionálnímu přístupu proběhl tento mezinárodní turnaj na vysoké úrovni. Petr Knápek

Autor: Redakce