Gólman Nové Paky umí vychytat nulu i řídit restauraci. Nejlepší pivo? To z Plzně

Máte za nulu nějakou „pokutu“ do týmové kasy? U nás se pokutuje téměř vše. Tohle však patří k té příjemnější pokutované části. S placením ale nemá nikdo problém, protože si to na konci sezony vezmeme (vypijeme) zpátky. (směje se)

Vy jste blýskl vychytanou nulou, měl jste hodně zákroků? Nějaké ano, nejdůležitější byl v 94. minutě, kdy to po mém zákroku dochytali kluci. Měl jsem spíše více ze hry, kdy Kosičky častokrát hrály dlouhé míče a já se snažil co nejvíce pomoci klukům před vápnem.

Překvapili jste výhrou v Kosičkách, jak jste zápas viděl? Po minulém týdnu, kdy se nám nepodařil zápas s Vrchlabím, jsme chtěli urvat nějaký bod. Z mého pohledu bylo utkání vydařené a každý z nás na hřišti odvedl to, co se od něj očekávalo.

Na podzim byl jedničkou Kuba Vočka, prý se ale v zimě hodně nepříjemně zranil, jak to s ním vypadá?

Všechny nás to zasáhlo, Kuba je skvělý kluk, výborný brankář a moc mě mrzí, co se mu přihodilo. Myslíme na něj, jeho stav se snad lepší a všichni mu přejeme brzké uzdravení.

Vy jste na podzim nechytal, jak se tedy zrodil váš návrat do branky? Chystal jste se nějak speciálně?

Bylo to hlavně kvůli zranění, které se přihodilo Kubovi. Kluky jsem v tom na jaře nechat nechtěl. Našel jsem kopačky a začalo to. V mé pozici jsem mohl pouze překvapit a na nějaké chystání nebyl čas. (směje se) Mně zbývalo jen doufat, že se to nezapomíná.

Jak jste se vlastně dostal k chytání?

Fotbal hraji od 5 let a poprvé v bráně jsem se ocitl, když mi bylo asi jedenáct, kdy se k postu gólmana moc lidí nemělo a já jsem pravděpodobně příliš výkonově nevyčníval v poli. Bavilo mě to a tak už jsem se z brány nehnul a nemění se to ani dnes. Pokud bych si měl vybrat, určitě si vyberu post brankáře.

Chytal jste dlouho v Převýšově a Chlumci, jak jste se před lety vlastně dostal do Nové Paky?

Do Paky jsem jezdil na školu, kde jsem potkal svou manželku (před necelými 12 lety). Přestěhoval jsem se a postupem času se seznámil s klukama, kteří za Paku hrají. Měli nouzi o brankáře, proto jsme se s kluby dohodli na přestupu, který dopadl, a jsem rád, že tady můžu hrát. Na léta v Převýšově, potažmo Chlumci, vzpomínám velmi rád.

Jaký je jarní cíl týmu, záchrana?

Máme postupové myšlenky. (chechtá se) Ne, rozhodně bychom se rádi dostali v tabulce co nejvýše, hráli minimálně tak, jako v sobotu v Kosičkách a dohráli sezonu v klidu a hlavně bez zranění.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu ještě baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu určitě jízda na kole a bruslích, nicméně poslední rok a půl jsem se věnoval hlavně synovi, manželce a stavbě baráku, tudíž nezbývalo tolik času, kolik bych si představoval ani na fotbal, natož na něco jiného. S časem je spojena i náročnost práce, kdy jsem začal provozovat restauraci v Nové Pace, kde jsem byl dlouhá léta zaměstnán. Kvůli naší otevírací době, od 16. hodiny, není čas na tréninky, což mě velmi mrzí.

Jaké pivo je nejlepší na světě?

Za mě je to určitě Pilsner Urquell. Na světě je nespočetné množství pivovarů a piv, určitě také skvělých, ale to nejlepší vzešlo z Plzně.