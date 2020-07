Glosa Jiřího Fejgla: Poslední superstar

/FOTOGALERIE/ Ano, před pár dny se na Spartě choval jako smyslů zbavený. Otupen frustrací z toho, že jeho milovaný Baník prohrává s týmem, který bytostně nenávidí. Ale také zničen tím, že už nemá sílu na to pohnout zápasem, jenž by si tak přál vyhrát. Bylo to nedůstojné, ale jeho…

Fotbalista Milan Baroš na tiskové konferenci oznámil, že po sezoně ukončí v 38 letech aktivní kariéru, 3. července 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň