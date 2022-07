Na solidním sedmém místě skončili v MIACOM Krajském přeboru fotbalisté Jičína. "Konečným Výsledkem 7. místo se 45 body, což zase není tak špatné. Co ale musím dodat je to, že toto umístění nevypovídá o skutečné síle tohoto kádru. Dle mého názoru má tento kádr na to, aby hrál a skončil bez nějakých těžkostí do 5. místa. Můžu spekulovat, kde bychom byli, nebýt laviny zranění a z toho pramenících zbytečných porážek, protože na 5. místo ztrácíme pouhých 5 bodů," uvedl končící trenér Jičína Zbyněk Houška.

Fotbalisté Hořic nakonec skončili na čtrnáctém místě a s přehledem se zachránili. Pomohl jim k tomu snový konec sezony, kdy se celku z města kamené krásy náramně dařilo. Lví podíl na záchraně mají i zimní posily bratři Drozdové. "Půlrok musím hodnotit pozitivně, protože jsme se zachránili a myslím, že i fotbal, kterým jsme se prezentovali byl povedený," uvedl David Drozd.

I. A třída

V klidném středu druhé nejvyšší soutěže v kraji skončila Sobotka. Se ziskem 38 bodů brala osmé místo.

Na jedenáctém místě skončili fotbalisté Lázní Bělohradu. Se 34 body se umístili před Trutnovem B a hradeckou Lokomotivou.

I. B třídy, skupina A

Jasným vládcem soutěže se stala Železnice, která si první místo a postup zajistila už s velkým předstihem.

Na druhém místě skončil Miletín a i on si v příští sezoně zahraje druhou nejvyšší krajskou soutěž.

Okresní přebor

Zde kralovala Nemyčeves, která skončila na prvním místě před druhými Robousy.