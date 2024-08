Že to bylo oprávněné, ukázal i vzájemný duel před sezonou. Jičín v něm zvítězil 3:1. Během úvodního poločasu odskočil po brankách Fidricha a V. Matějky do vedení 2:0. Domácí po změně stran snížili z pokutového kopu, ale razítko na vítězství přidal svým druhým zásahem v utkání Fidrich.

Lázně Bělohrad – Jičín 1:3

Fakta – branky: 65. Rychecký z pen. - 27. a 85. Fidrich, 37. V. Matějka. Poločas: 0:2.

Zápas dvou rozdílných poločasů

Hořice přivítaly v sobotu na Gothardě Velké Hamry B, tedy soka z krajského přeboru na Liberecku. Trenér Pavel Procházka do každého poločasu nasadil jinou jedenáctku. V první půli Jiskra na hřišti dominovala a po brankách Havelky a Pečenky vedla 2:0. A když po změně stran zvýšil už na 3:0 Jung, vypadalo to na snadné vítězství. Soupeř se však nevzdal, po první vstřelené brance ožil a nakonec utkání dovedl do vítězného konce po velkém obratu.

Hořice - Velké Hamry B 3:4

Fakta - branky: Havelka, Pečenka, Jung. Poločas: 2:0.

Železnice v MOL Cupu zatápěla Slavii

Více k zápasu:

Železnice – Slavia Hradec Králové 0:2

Fakta – branky: 28. vlastní (Haken), 90+5. Novotný. Rozhodčí: Pilný - Klečka, Prušinovský. ŽK: 1:2. Diváci: 620. Poločas: 0:1.

Kopidlno zvládlo derby v Sobotce

Nováček I. A třídy z Kopidlna nastoupil před ostrým startem sezony v předkole Poháru hejtmana na hřišti Sobotky. Duel se zvrhl v zajímavou přestřelku, 120 přítomných diváků vidělo osm branek a nakonec i rozstřel. Utkání totiž v základní hrací době skončilo 4:4. V penaltové loterii nakonec zachovali pevnější nervy kopidlenští hráči a odvezli si postup.

„Na rovinu přiznávám, že mám ze zápasu smíšené pocity. Jsem rád za postup, hra dopředu ok, ale hra dozadu celého mužstva se musí zlepšit. Máme na čem pracovat,“ uvedl hrající trenér Kopidlna Tomáš Sedláček.

Sobotka – Kopidlno 4:4, pen. 1:4

Fakta – branky: 23. a 61. z pen. Novák, 27. a 79. Vaníček – 2. Sedláček, 33. Valnoha, 45. Janda, 50. Černovský. Rozhodčí: Kuric – Šnajdr, Janota. ŽK: 1:3. Diváci: 120. Poločas: 2:3.