Sokol Lhota p. L. – 1.FK Nová Paka 2:0 (2:0). Zápasu předcházel současný fotbalový folklór. Změna původně nominovaných rozhodčích signalizovala předpoklad, jakoby na utkání měla zájem nějaká „vyšší moc". V samotném úvodu tento předpoklad dvojice arbitrů uváděla do reálné podoby. Nejprve „připravili" domácím trestný kop těsně za pokutovým územím Nové Paky. Petr Motyčka však touto výhodou ještě pohrdnul. Poté mohli do naplánovaného scénáře promluvit nečekaně hosté. Marcel Bažík vyslal do dobré střelecké příležitosti Jirku Povra, jehož zakončení bylo málo důrazné a navíc ještě nepřesné.

Toto novopacké varování si vzal k srdci nejvíce hlavní rozhodčí a v 8. minutě rozesmál všechny přítomné diváky, včetně aktérů na hrací ploše. Domácí fotbalista se zcela neatakován skácel v pokutovém území hostů a hlavní režisér zápasu, před zraky svého nadřízeného, nařídil nepochopitelně penaltu. Petr Motyčka již této výhody se štěstím využil k vedoucí brance Lhoty p. L. Frustrace fotbalistů Nové Paky v tomto okamžiku dosahovala vysokých hodnot. O několik minut později však klid do průběhu plánované frašky přinesl moment, kdy bývalý fotbalista Nové Paky Petr Jiřík, dnes v dresu Lhoty p. L., využil chyby novopacké defenzivy po odvrácení rohového kopu a přízemní křižnou střelou překonal Jana Klímu v hostující brance. 16. minuta tak byla impulsem pro rozhodčího, aby ubral na plynu likvidace novopackého mužstva a několik dalších verdiktů nesměřovalo proti hostům.

Novopačtí se však po této čtvrthodince již nedokázali vzpamatovat a navázat na dobré výkony posledních utkání. Zápas se poté proměnil ve zcela nezajímavou podívanou bez vážnějších situací před oběma brankami. Druhý poločas tak již byl z výše uvedených důvodů dohráván z povinnosti. Přesto se nakonec ještě mohlo měnit skóre na obou stranách.



Nejprve hlavička Jakuba Kordíka po rohovém kopu skončila těsně nad brankou Lhoty p. L. Poté se dalekonosná střela domácího Petra Jiříka otřela o břevno novopacké svatyně. Jakub Kordík na druhé straně po dalším rohovém kopu opět hlavou poslal míč do levé tyče branky Štěpána Martinovského. Domácí stačili ještě zahrozit z brejku, když volej zakončujícího fotbalisty minul jen o kousek branku Nové Paky. V dobré střelecké příležitosti se ještě ocitl novopacký Tomáš Froněk, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti stačil domácí gólman nohou odvrátit do bezpečí. To bylo z hlediska zajímavosti tohoto utkání vše. Bohužel, fotbal se v době finiše jednotlivých soutěží a v době před volební valnou hromadou dostává do situace, kdy zcela zbytečně ztrácí na prestiži díky vnějším vlivům, které mají většinou svůj původ v neetických mimosportovních zájmech.

Pokud se v nejbližší době nedokáže fotbalové hnutí vypořádat s problémy, které byly vyjmenovány, můžeme se dočkat toho, že se tato lidová zábava stane neoblíbenou pro velkou část populace a bude těžké někoho přesvědčovat o pravém opaku. Nebude-li kvantita, nebude ani kvalita, po které tak dlouho voláme. Ti, co se ve fotbalovém hnutí pohybují, vědí, co je myšleno těmito slovy. Znechucených přibývá a to není dobrý signál pro budoucnost této nejrozšířenější kolektivní hry na světě.

⋌(axe)