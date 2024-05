/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový areál FC Hradec Králové na Háječku hostil základní kolo Zaměstnanecké ligy v malé kopané, což je celorepubliková soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Klání ve východočeské metropoli se zúčastnilo pět týmů: Gondella, Mavestav, Maso Jičín, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Skupina ČEZ.

Nejprve se hrálo ve skupině systémem každý s každým dvakrát deset minut. Následně si to první s druhým rozdali ve finále o triumf a třetí se čtvrtým o „bronz“. Turnaj nakonec asi zaslouženě vyhrál celek Marka Veise Mavestav, jenž po prvenství ve skupině uspěl i ve finálovém duelu, byť o celkovém vítězi nakonec musel po remíze 1:1 rozhodovat až penaltový rozstřel.

Zaměstnanecká liga v Hradci KrálovéZdroj: Lubomír DouděraVítězné mužstvo Mavestavu, které na Zaměstnanecké lize startovalo vůbec poprvé, si zároveň vybojovalo postup do semifinálového kola (ve čtvrtek 6. června v Olomouci). Zde už půjde o postup do velkého celorepublikového finále. To by se mělo odehrát o týden později v Roudnici nad Labem.

Druhé místo obsadil stejně loni a v roce 2021 (v roce 2022 nestartoval) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. I když nutno poznamenat, že tentokrát poskládal kvalitní mančaft a sahal po primátu. V duelu o třetí místo Gondella porazila hladce 4:1 Maso Jičín. Do zápasů o konečné umístění se po základní skupině neprobojoval obhájce loňského prvenství Skupina ČEZ, který tak musel skousnout poslední pátou příčku.

Ohlasy účastníků

Marek Veis, kapitán týmu Mavestav: „Jednalo se o kvalitně obsazený turnaj se spoustou zajímavých hráčů. Jsme rádi, že jsme se zúčastnili a zahráli si dobrý fotbal. Po dramatickém finále jsme nakonec zvítězili, za což jsme šťastni.“

Ondřej Beznoska, brankář týmu Mavestav: „Turnaj jsme výsledkově i herně zvládli na jedničku. Musím také zmínit, že nás podržel kapitán Marek Veis.“

Lukáš Novák, kapitán týmu HZS Královéhradeckého kraje: „Podle mě to byl letos nejkvalitnější turnaj, všechny týmy byly fotbalové. Letos jsme to už skoro vyhráli, jen jsme nezvládli ve finále penalty, to už je loterie. Šance na triumf byly, je to škoda. Zápas o konečné prvenství byl kvalitním vyvrcholením turnaje.“

David Bořek, kapitán týmu Gondella: „Pěkně jsme si zahráli. Je jen škoda, že v závěrečném zápase ve skupině, kdy jsme sahali po finále, jsme v poslední sekundě inkasovali a kvůli tomu hráli nakonec o třetí místo. Finále jsme nečekali, ale chyběl nám k tomu malý krůček, proto máme smíšené pocity. Jinak to bylo náročné, hrálo se na velkém hřišti. Jsme rádi, že se nikomu nic nestalo a nakonec jsme spokojeni, že jsme se mohli zúčastnit. Děkujeme Gondelle, že nám umožnila na tomto turnaji startovat.“

Jan Drusan, brankář a kapitán týmu Maso Jičín: „Turnaj hodnotím velice kladně, chválím pořadatele za super organizaci této akce. Dále bych chtěl poděkovat klukům z týmu za účast a za výkon. Naše ambice byly vyšší, ale realita byla trochu jiná.“

Jan Musil, brankář týmu Skupina ČEZ: „K nám se hodí slogan: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Jinak byl turnaj příjemným zpestřením a užili jsme si ho.“

