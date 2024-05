Jak berete dosažení tohoto milníku? Co to pro vás znamená?

Byl to jeden z mých cílů při návratu do Kopidlna. Ty cíle jsem měl dva. Jeden byl zahrát si se starším synem, jelikož mám dva kluky. S tím starším se mi to povedlo. Druhý milník byl právě gól ve všech soutěžích a všechno to směřovalo k tomu, že v Kopidlně by se mi to mohlo podařit, protože mi chyběly už jen B třída, okresní přebor a III. třída. Takže to byl i jeden z důvodů mého návratu do Kopidlna. Znamená to pro mě moc. Řeknu na rovinu, že ve dvaceti letech by mě v životě nenapadlo, že se mi tohle podaří. Děkuju všem trenérům a spoluhráčům, bez nich by se mi to nepovedlo. A obrovský dík patří rodině v čele s manželkou za podporu a trpělivost.

Kdy jste zjistil, že už máte góly ve více soutěžích a zbývají vám jen tyhle tři soutěže?

Ono se to tak nějak postupně na sebe nabalovalo. Nicméně když jsem skončil profesionální kariéru a šel jsem hrát třetí ligu do tehdejšího Převýšova, tak jsem nad tím začal trochu přemýšlet. A o to víc jsem nad tím přemýšlel, když se Převýšov přesunul do Chlumce nad Cidlinou, kde jsem si mohl zahrát krajský přebor za tamní béčko. Tam se víceméně rozhodlo, že už to musím dokončit.

Kde všude Tomáš Sedláček střílel góly I. liga: Mladá Boleslav, České Budějovice, Jihlava

II. liga: Kolín, Mladá Boleslav, Jihlava, Čáslav

ČFL + MSFL: Mladá Boleslav B, Převýšov, Chlumec nad Cidlinou, Žďár nad Sázavou

Divize: Čáslav

Krajský přebor: Chlumec nad Cidlinou B

I. A třída: Rožďalovice

I. B třída: Kopidlno

Okresní přebor: Kopidlno B

III. třída: Kopidlno B

IV. třída: Převýšov B Pohár UEFA: Mladá Boleslav

Když byste se ohlédl za kariérou, kdy se vám góly střílely snáz? V mladším věku třeba po dvacítce, nebo až pak ve zkušenějších letech?

Předně bych chtěl říct, že takový extra kanonýr nejsem a nikdy jsem nebyl (zasměje se). Ale jelikož jsem prošel všemi posty a to i na profesionální úrovni, tedy až na gólmana, tak mi přijde, že teď ke konci, nebo když člověk stárne, tak se říká, že má větší klid v koncovce. Samozřejmě kdyby člověk měl úplně klid, tak má těch gólů ještě víc. Ale myslím si, že čím jsem starší, tím je to lehčí.

Jaké bylo či pořád je vaše nejoblíbenější zakončení?

O mně se ví, že asi nejlepší věc ve fotbale byla vždycky moje hlavička. Technika mi nikdy nebyla moc vlastní, ale když to řeknu blbě, tak se musím pochválit, že jsem za kariéru s technikou hodně zapracoval.

Co třeba penalty, chodil jste na ně?

Ne. Přiznám se, že na penalty jsem nikdy moc nechodil. Začal jsem na ně chodit až tady v Kopidlně.