Zpráva, které se nechce uvěřit. Ve věku 66 let v uplynulém týdnu zemřel Jiří Vondřejc, někdejší hráč Spartaku Hradec Králové, se kterým si zakopal nejvyšší soutěž.

Jiří Vondřejc. | Foto: Lubomír Douděra

Nejsmutnější zpráva dorazila z AFK Opatovice nad Labem: „S hlubokým smutkem a těžkým srdcem sdílíme zprávu o úmrtí všemi milovaného Jirky Vondřejce. Ztrácíme nejen jedinečnou osobnost, ale také spolehlivého přítele a trenéra, který se vždy s láskou a nadšením staral o chod našeho fotbalového klubu. Jirko, odpočívej v pokoji. Tvůj odkaz v nás bude žít navždy.“

Jiří Vondřejc (vpravo) s Pavlem Kukou.Zdroj: Lubomír Douděra

Jiří Vondřejc (5. prosince 1957 – 14. února 2024) navždy odešel ve věku 66 let. Fotbal miloval, v dorosteneckém věku ho vedl legendární trenér Ladislav Škorpil. Počátkem 80. let hrál ligu za Spartak Hradec Králové, později působil například ve VCHZ Pardubice, Lokomotivě Pardubice, Kolíně či Polepech. Aktivní kariéru končil v Opatovicích nad Labem a v Dobřenicích. Trenérsky působil například v Lokomotivě Pardubice, s níž postoupil do divize. Byl doslova duší AFK Opatovice nad Labem.

Čest jeho památce! Poslední rozloučení se koná v pondělí 26. února 2024 ve 13 hodin ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové-Kuklenách.

Jiří Vondřejc (vlevo).Zdroj: Lubomír Douděra

Lubomír Douděra