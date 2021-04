Jenže před utkáním rezonovala kolem mančaftu kouče Jaroslava Šilhavého, který v sobotu perfektně zahrál proti favorizované Belgii, úplně jiná témata.

Tedy především jedno. Kardinální otázka zněla: Poletí do Cardiffu také obránce Ondřej Kúdela? Odpověď, kterou vedení národního mužstva prakticky celý den tajilo, je ano.

„Jsme rádi, že došlo k dohodě mezi Slavií a asociací a je tady s námi,“ prohlásil Šilhavý.

Kúdela ani nepřijel na letiště se spoluhráči. Vše bylov nejvyšším stupni utajení. Spekulace, že odjel, se objevily na sociálních sítích, ale prostý fakt nikdo „neprovařil“. Proč šlo o tak kruciální téma, které zastínilo například fakt, že se do kádru po přestávce s Belgií vrací legionáři působící v Německu, například kapitán Vladimír Darida či útočník číslo jedna Patrik Schick?

Obavy z výslechu bez právníků?

Zaprvé Kúdela je nejlepším českým stoperem. To je neoddiskutovatelné. Perfektně hraje v národním výběru i ve Slavii. Jenže právě v sešívaném dresu si nedávno v mači v Glasgow s místními Rangers neodpustil slovní útok na soupeře Glena Kamaru, Fina tmavé pleti. Soupeř poté oznámil, že ho český reprezentant urazil rasisticky, prý mu řekl, že je „zasr… opice“. Kúdela to odmítá, přiznává, že Kamaru sice urazil, ale pouze slovy „zasr… chlapík“.

Wales má své potíže. V pondělí byli z týmu vyhozeni tři hráči (včetně obletovaného Tylera Robertse). Důvod? Dorazili pozdě na hotel.

Ze situace je především na ostrovech slušný skandál. Obráncův zaměstnavatel si nepřál, aby Kúdela do Walesu letěl, poněvadž je možné, že by ho tam čekal výslech na policii. A Slavia by byla ráda, aby u toho byli její právníci. Proto oznámila, že stopera stáhnez reprezentace po duelu s Belgií (v něm byl výtečný).

Otázku rasismu ostatně řeší také velšský celek. V neděli byli na sociálních sítích odporně napadeni Ben Cabango a Rabbi Matondo.

„Bylo velmi nepříjemné zjistit, co se stalo. Jsem tu pro ně a mohou za mnou kdykoli přijít,“ řekl Gareth Bale, hlavní hvězda Walesu.

Druhý ze jmenovaných Matondo byl nakonec odeslán domů. Společně s dalšími dvěma hráči porušil protokol týmu. Trojice údajně přijela pozdě na hotel.

Češi dorazili každopádně v dobrém rozpoložení. Vyhráli první střet kvalifikace s Estonskem, ve druhém remizovali s Belgií. Ta je všeobecně považována za favorita celého MS, ale v Praze se moc neukázala.

„Abychom se usadili výš, musíme takové výkony opakovat. Už Wales nám ukáže, kde jsme. Byla by škoda ten zápas prohospodařit, i když máme k soupeři velký respekt,“ prohlásil český kouč. Soudě podle posledních vystoupení mužstva to rozhodně není nemožné. Spíš pravděpodobné.