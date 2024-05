Některé týmy usilují o postup, jiné zase prahnou po záchraně. Tak to bývá každým rokem a nejinak je tomu i letos. Kdekdo ale pořádně ani moc neví, podle čeho se řídit a jak to s koncem soutěžního ročníku bude. Kolik mužstev bude postupovat a kolik sestupovat?

Co se týká postupů, tak je vše jasně dané. Z kraje do divize má právo postupu vítěz, z I. A třídy do přeboru první dva týmy a z obou skupin I. B třídy by měly jít do I. A třídy celky z prvního místa. Pak už záleží na samotných mančaftech, jestli postup vezmou. V současné chvíli jsou na postup tyto týmy: z přeboru Police nad Metují, z I. A třídy Vysoká nad Labem se Železnicí a z I. B třídy Kopidlno (skupina A) a Velichovky (skupina B).

Béčko Votroků je na příčce, která může být sestupová. Co to znamená pro kraj?

U sestupu je to trochu jiné. Základ je dopředu určen, ale konečný počet padajících hodně záleží na situaci v divizi C, kde má Královéhradecký kraj v letošní sezoně trojí zastoupení. Aktuálně osmá Slavia Hradec Králové (33 bodů) a devátý Trutnov (32) by se snad měly udržet, to dvanáctý Nový Bydžov (28) čeká ještě pořádná fuška. Berme v potaz, že z divize C by měly jít dolů v lepším případě tři celky a v horším dokonce čtyři.

Pakliže by žádný tým z našeho kraje nespadl z divize, sestupoval by z krajského přeboru pouze poslední tým tabulky, což jsou momentálně Hořice. Kdyby z divize spadl jeden krajský zástupce, poroučel by se z přeboru i předposlední celek, kterým je nyní Jičín.

O patro níž je to následující. Při sestupu jednoho mužstva z přeboru padá z I. A třídy rovněž jeden tým, ten poslední. Tato pozice teď patří Novému Městu nad Metují. Kdyby z KP sestupovaly dva mančafty, šel by z A třídy i předposlední celek tabulky, což je aktuálně Miletín.

V I. B třídě se týká sestup více týmů. Pakliže by šel z A třídy dolů pouze jeden mančaft, do okresu by spadly čtyři týmy, z každé skupiny dva. Ve skupině A by to momentálně byly poslední Kocbeře a předposlední Vrchlabí B, ve skupině B čtrnáctý Zdelov a třináctý Hronov.

Kdyby z A třídy sestoupily dva týmy, B třídu by opustilo pět mužstev. Z každé skupiny by to byly poslední a předposlední tým tabulky plus ještě horší tým z dvanáctého místa v porovnání obou skupin, což by nyní byla Stará Paka ze skupiny A.