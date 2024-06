Chomutice v sobotu 8. června ožijí velkou slávou. Místní fotbalový klub TJ Sokol oslaví 90 let a v rámci oslav dorazí mimo jiné stará garda pražské Slavie s řadou zvučných jmen. Zápas domácího suveréna III. třídy a postupujícího do okresního přeboru Jičínska s osobnostmi Sešívaných bude hlavním tahákem celého dne.

Stará garda Slavie Praha. | Foto: oddíl

Před deseti lety, tedy při oslavách 80 let, dorazila do Chomutic stará garda pražské Sparty a tehdy se tamní stadionek slušně zaplnil fanoušky. „Zavítaly k nám zhruba čtyři stovky diváků. I proto doufáme, že by to mohlo být letos podobné. Přijedou se zase podívat jiní fanoušci než ti sparťanští. Slávistů je tady kolem taky docela dost,“ říká Milan Šubrt, kapitán chomutického mužstva a člen výboru klubu, který celou akci organizuje.

Návrat do okresu byl prioritou, říká Šubrt. A těší se na výroční zápas se Slavií

Sobotní oslavy budou probíhat po celý den. Již v 9 hodin je na programu dvojzápas starších přípravek, v 11 hodin odstartuje utkání dorostu Chomutice vs. Bílá Třemešná a ve 13.30 hodin proběhne oficiální zahájení oslav. Následně se od 14 hodin uskuteční duel starých gard TJ Sokol Chomutice vs. SK Javoran Chomutice. V 16.30 hodin bude mít výkop zlatý hřeb celého dne – střetnutí chomutických mužů proti bývalým hvězdám Slavie Praha.

Program sobotních oslav.Zdroj: oddíl

Po sportovním zápolení přijde na řadu večerní zábava se skupinou Remake Revival, která začne úderem 19. hodiny. Vstupné na akci činí 100 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Pro návštěvníky bude po celý den připraveno bohaté občerstvení a chybět nebude ani doprovodný program v podání ZŠ Chomutice. Celým dnem bude provázet moderátor DJ Tomáš Čáp.