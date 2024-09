Na dobrušském trávníku se v exhibičním střetnutí před necelou tisícovkou fanoušků představily známé tváře jako Vladimír Šmicer, Jan Koller, Pavel Horváth, Jaromír Bosák, Ivan Trojan či Jakub „Kalkulátor“ Kvášovský. Padlo celkem devět branek a z těsného vítězství se mohl těšit hostující tým osobností. Utkání mělo také charitativní podtext, pro nemocné Jardu a Matyáše se vybralo sto tisíc korun!

„V Dobrušce jsem byl poprvé v životě, ale bylo to při příležitosti, kdy Ivo Ulich slavil padesátiny a zorganizoval takovýto zápas, navíc pro dobrou věc. Musím říct, že jsem se moc těšil a splnilo to moje očekávání. Byl to skvělý zápas, skvělá sestava, krásné počasí, přišli lidi, takže se to povedlo,“ pronesl po skončení historicky nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller.