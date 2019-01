Nová Paka – Ošemetný úkol čekal na společný divizní tým ve 22. kole na domácím trávníku, kde byl jeho hostem aktuálně poslední tým tabulky Rapid.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Jak bývají tato utkání nevyzpytatelná, ukázala o víkendu v anglické lize Chelsea se Sunderlandem a i toto utkání bylo pro hráče varováním, že postavení v tabulce není vždy tím, co rozhoduje. Druhé Dobrovice zdolaly v sobotním utkání předposlední Železný Brod, pětibodový náskok v čele tabulky týmu tedy mohla udržet pouze výhra.



1. FK Nová Paka/RMSK Nový Bydžov – Rapid Liberec 2:0 (0:0). Novopackonovobydžovští se snažili do utkání vstoupit aktivně a dostat svého soupeře pod tlak, nejprve nepřesně centroval Motyčka, o několik minut později zahrával Janda roh na Ptáčka, který volejem trefil klubko hráčů před sebou a míč skončil opět v zámezí. I další roh se nakonec dostal k domácímu stoperovi, který však další povedenou střelou jen těsně minul libereckou branku. Snaha domácích pokračovala, ve 13. minutě se uvolnil na levé straně Janda, poslal do vápna střílený centr, kde však Janouchovo zakončení zblokoval skluzem liberecký obránce, neujala se ani akce v 15. minutě, kde si tito dva hráči vyměnili role, ani Petr Janda nebyl v zakončení úspěšný a na míč těsně nedosáhl.

Dalších deset minut bylo ve znamení spíše tenisové podívané s řadou nepřesností, kterou přerušil až faul na Macháčka na hranici velkého vápna a z následného přímého kopu protáhl gólmana Liberce Janda. Ve 29. minutě se poprvé vážněji osmělili i hosté, po jejich tradiční zbrani, dlouhém autu, se blýskl skvělým zákrokem na brankové čáře Peter Bartalský a svůj tým v tuto chvíli výrazně podržel. O dvě minuty později se dostal do sprinterského souboje s hostujícím obráncem agilní Petr Janda, tento souboj vyhrál, byl však faulován a jeho další přímý kop opět výborně zneškodnil brankář Zíka. Na hřiště se ještě v prvním poločase dostal Tomáš Labík, který vystřídal Lukáše Jisla, více zajímavých situací však k vidění nebylo a do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. Před domácími hráči tak stál těžký úkol, prosadit se proti urputně bránícímu týmu, pro který by byl zisk jistě splněným cílem.



Druhý poločas mohl hned na jeho začátku přinést domácím vedení, v 50. minutě se snesl centrovaný míč na hlavu nekrytého Janoucha, kterého však reflexivním zákrokem vychytal z bezprostřední blízkosti hostující brankář. O minutu později vyprášil rukavice Zíky Tomáš Labík, který se výborně uvolnil a vystřelil k tyči, ani tento pokus ale branku nepřinesl. Domácí tým se nadále tlačil za vstřelením vedoucí branky, další příležitost hlavou měl Ondra Janouch, tentokrát ale těsně minul. Od 58. minuty viděli diváci další tři šance domácích, nejdříve hosté zblokovali střelu Petra Jandy po lobu za obranu od střídajícího Michala Blažeje, poté pálil ve skrumáži Jirka Macháček a vše zakončil opět zákrok hostujícího brankáře po střele Tomáše Labíka. V 68. minutě sehrálo na levé straně výtečný ťukes na jeden dotek trio Janda, Blažej a Janouch, Michal Blažej vysunul Petra Jandu a jeho přesný centr proměnil přesnou hlavičkou ve vedoucí branku Jirka Macháček. Diváci tak mohli konečně slavit protržení liberecké hráze – 1:0. V 74. minutě zahrál dobře standardní situaci Tomáš Labík, před brankářem míč tečoval Ivan Fajtl, ten ale skončil na břevně a následně za brankou hostů.

V 78. minutě opět udeřilo z levé strany, kam si na přesný pas Honzy Věchta naběhl Michal Blažej, obešel brankáře a posadil míč přesně na hlavu Ondry Janoucha, který ho neomylně poslal do sítě a v podstatě tak rozhodl o vítězi duelu – 2:0. Domácí ale byli při chuti a byla na nich vidět chuť ještě diváky odměnit další brankou. V 81. minutě poslal střílený centr do vápna Macháček, brankář byl ale u míče první a zkrotil ho. O minutu později střílel po dalším dobře rozehraném rohu Martin Ptáček, ale z těžké pozice branku netrefil. Poslední šance pak přišla v 86. minutě, kdy Blažej rychle rozehrál míč na polovině hřiště, přesným pasem našel Labíka, který míč excelentně zpracoval do pohybu a jeho prudkou střelu ale brankář reflexivně vytlačil do břevna.

Branky: 68. Macháček, 78. Janouch.



1. FK Nová Paka/Nový Bydžov: Bartalský – Žalman (58. Blažej), Faitl, Ptáček, Motyčka – Jisl (39. Labík), Věchet, Rozsévač, Janda – Janouch, Macháček, trenéři: Viktor Pařízek, Martin Novotný, připraveni Božič, Mokošín.



V příštím utkání se lídr divize představí opět na domácím hřišti, hostí tým Vysokého Mýta (17). ⋌(axe)