Sestřih zápasu divize C Nový Bydžov - Slavia Hradec Králové. | Video: Josef Bekera

Hned pět týmů z Královéhradeckého kraje zasáhne v sobotu a neděli do bojů v rámci druhého předkola MOL Cupu, nejprestižnější tuzemské pohárové soutěže. Tři z nich nastoupí v domácím prostředí.

Slavii Hradec Králové, Trutnov, Nový Bydžov, Polici nad Metují (všichni 4. česká fotbalová liga) a Železnici (krajský přebor) čeká o víkendu první soutěžní utkání nové sezony 2024/2025 v rámci poháru. Hned na dvou místech bude k vidění pikantní regionální derby.

V ryze „divizním“ mači Trutnov přivítá v neděli nováčka z Police nad Metují a přeborový novic Železnice, úřadující vítěz Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje, ve stejný den hostí hradeckou Slavii.

Jako první z uvedené pětice se ale představí bydžovský tým RMSK Cidlina, jenž v sobotu dopoledne vyběhne na domácím stadionu proti Dobrovici, která působí rovněž v C skupině čtvrté ligy.

První předkolo MOL Cupu se hrálo pouze na Moravě. Vítězové druhého předkola, kde bude k vidění uvedená pětka z Královéhradecka, postoupí do prvního kola. To je na programu ve středu 21. srpna (18.00), zasáhnou do něj už i druholigové a třetiligové celky.

MOL Cup, 2. předkolo