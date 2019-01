Jičín – Jarní premiéra se třetímu celku krajského přeboru nevydařila. Proti soupeři z Rychnovska se Jičínu už několik sezon nedaří, na podzim podlehl 0:2 a gól nevstřelil ani v sobotu na umělé trávě městského stadionu.

Před brankou Přepych bylo stále rušno. Gólman hostů Krunčík měl plné ruce práce, ale se střelami jičínských fotbalistů (v modrém) si vždy poradil. | Foto: Josef Hlaváček

Zbytečná ztráta

SK Jičín – SK Přepychy 0:0. První poločas byl ze strany domácích poznamenán zbytečnou nervozitou a nepřesností. Přesto si proti soupeři, který přijel se zdržovací taktikou už od první minuty, vytvořili několik šancí, z nichž hlavně Michálkova volala po gólu. Ve druhém poločase měl Jičín místy až drtivý tlak, festival zahozených šancí bohužel pokračoval do konce střetnutí. Brankových příležitostí si vytvořil na několik zápasů, ale v koncovce selhal snad celý mančaft.



Po devadesáti minutách hry odcházeli ze hřiště spokojenější hosté. Jejich trenér Ernest Seifert, který před časem působil i v Lázních Bělohradě, měl z bodu radost. „Domácí měli spoustu šancí, mohli klidně vyhrát pět nebo šest nula, my jsme odehráli celý zápas bojovně, pozorně chytal Krunčík, velký kus práce odvedl stoper Truhlář, ale pochválit musím celé mužstvo. Myslím, že Jičín hrál až příliš profesorsky“.



Jičínský trenérský tandem Roman Mikolášek a Jaroslav Matějka se v hodnocení zápasu shodl. „Šancí bylo hodně, ale gól žádný, prostě to tam nespadlo, zbytečná ztráta dvou bodů určitě mrzí“. Utkání řídili rozhodčí Kubišta – Staněk a Erlebach, kteří udělili tři žluté karty domácím, hostům jednu. Zápas sledovalo sto diváků.

Jičín se o víkendu představí v Doudlebách nad Orlicí. Fakta z utkání, výsledky a tabulku najdete na straně 21. (jp)